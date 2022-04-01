Кто был Фелипе Каррильо Пуэрто, революционер, чье имя будет предложено AMLO для аэропорта Тулума

Во вторник, 31 марта 2022 года, во время «утренней» конференции президент Андрес Мануэль Лопес Обрадор (AMLO) предложил назвать новый международный аэропорт Тулума (AIT) «Аэропорт Фелипе Каррильо Пуэрто».

Лопес Обрадор попросил министра национальной обороны (SEDENA) Луиса Крессенсио Сандоваля рассмотреть вопрос о том, чтобы новый проект аэропорта, строящийся на полуострове Юкатан, был назван в честь бывшего губернатора образования в ответ на его оппонентов, которые заявили, что «не хотят трансформации» от Мексика.

Президент связал предложение назвать новый аэропорт Фелипе Каррильо Пуэрто тем, что в районе, где устанавливается аэропорт, он находится в границах муниципалитета с однородным названием.

Каррильо Пуэрто был революционером, который всю жизнь боролся за права народа майя (Фото: обложка книги «Suku'un Felipe. Фелипе Каррильо Пуэрто и революция майя на Юкатане» Армандо Бартра)

Он также заверил, что это будет «международное и качественное пространство», как недавно открывшийся Фелипе Международный аэропорт Анхелес (AIFA), поскольку работы будут выполняться военными инженерами и помогут снизить насыщенность воздушного терминала Канкуна от 500 до 600 операций в день.

Фелипе Сантьяго Каррильо Пуэрто был мексиканским политиком, журналистом и революционным лидером, который родился в Мотуле в штате Юкатан 8 ноября 1874 года. Он был вторым ребёнком в установившемся браке между Адела Пуэрто и Хустино Каррильо. Он был отмечен как лидер Юго-восточной социалистической партии и губернатор Юкатана с 1922 по 1924 год.

В этой работе изображены Эмилиано Сапата (слева), Фелипе Каррильо Уэрта (в центре) и Хосе Гуадалупе Родригес [справа] с лозунгом Сапатизма «Земля и свобода» (Фото: фрагмент фрески «История Мексики» Диего Риверы)

Этот мексиканский герой, столь важный для революционной борьбы на юге страны, учился в Мериде, где с самого раннего возраста он изучал язык майя, мотивированный своим интересом к защите прав коренных народов. Это привело к тому, что он был заключен в тюрьму, когда ему было всего 18 лет, за то, что подстрекал народ снести забор, построенный землевладельцами, который препятствовал прохождению общины майя.

Всю свою жизнь он был полон решимости работать на признание этой группы населения, поэтому с юных лет он проповедовал Конституцию 1857 года среди поденных работников майя асьенд, которые производили хенекэн, материал, который был занят в текстильной промышленности.

Решение Карильо Пуэрто привело его к активному участию в Мексиканской революции по пути движения сапатистов, настолько, что, когда вооруженная борьба пришла на полуостров, он основал Юго-Восточную социалистическую партию и оттуда боролся с тиранией тех, кто хотел взять их земли у крестьян.

Но его враги вскоре преследовали его, поэтому ему пришлось отправиться в изгнание в 1918 году после того, как он возглавил законодательный орган своего образования и призвал к демократическим выборам. Он вернулся до 1920 года с целью присоединиться к плану Агуа Приеты. Таким образом, он был избран депутатом съезда Союза, чтобы занять правительство Юкатана в 1922 году.

Его приверженность народу майя была такова, что его первая речь в качестве губернатора была произнесена на этом языке, то, чего никогда не видел мексиканский губернатор.

На этой фреске Диего Риверы Фелипе Каррильо Пуэрто появляется с огнестрельным ранением в грудь, символом того, что силы деуэртиста застрелили его. Женщины у ног несут початки и волокна хенекена, главные эмблемы борьбы на благо региона майя (Фото: Murales SEP)

В его администрации он считался прогрессивным учреждением культурных ценностей майя, предоставляющим женщинам политические права голосовать и быть избранными, а также отзывать должностных лиц на основе vox populi, всегда прислушиваясь к их правлению.

В течение 20 месяцев своего срока полномочий он очень много работал на благо самых бедных секторов. Он экспроприировал индустрию хенекена, организовал Комиссию по экспорту Юкатана и продвигал Лигу средних и малых производителей хенекена, возобновив распределение земли, а также создав Мексиканскую академию языка майя.

В 1923 году ему пришлось бежать из страны за границу, потому что его враги-ортисты имели больше власти, чем его фракция, в желании контролировать страну и заменить президента Альваро Обрегона.

Каррильо Пуэрто был свергнут лидерами Кооперативной партии, которые арестовали его в Кинтана-Роо и застрелили 3 января 1924 года. В 1927 году Местный конгресс объявил его Бенемеритом Юкатана и он был назван Апостолом Расы за защиту народов майя.

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