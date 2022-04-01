Кто такие Тринидад Кардона, Давидо и Айша, исполнители официальной песни чемпионата мира в Катаре 2022

Hayya Hayya (Better Together) — песня, представленная ФИФА в качестве официальной темы чемпионата мира в этом году в Катаре. Это совместная работа латиноамериканского певца Тринидада Кардона, нигерийца Дэвида Адедеджи Аделеке, более известного как Давидо, и актера, родившегося в Дохе Айше.

Тринидад Кардона - американская певица, которая делит свою жизнь с двумя матерями, одной мексиканской и пуэрториканской, которые стали известны благодаря своей песне «Дженнифер». Художник отмечает, что его личный опыт, в том числе биологический отец в тюрьме и пара матерей, объявивших себя лесбиянками, являются его величайшим вдохновением, с помощью которого он стремится охватить всех людей.





Давидо не только певец, но и композитор и продюсер. Он родился в Атланте, США, но вырос в Лаосе, Нигерия. Этот культурный микс смог отразить его в его музыке, его самые известные песни - Don Jazzy, 2 Face idibia или Wande Coal. Эксперты говорят, что он является одним из самых актуальных нигерийских художников по сей день.

Аиша является местным штрихом сингла, она подчеркивает, что имеет личную связь с темой и событием, которое состоится в ее стране в конце года. Артистка является одной из самых популярных в Катаре, ее слава привела к тому, что она выступила на Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций, а также присутствовала на открытии Фестивального города в Дохе.

Тринидад Кардона, Давидо и Айша — первые артисты, воплощающие волнение чемпионата мира по футболу в песне, сочетающей ритм-энд-блюз (R&B) и регги. Профиль этих художников обогащает идею, которую хочет представить ФИФА.



