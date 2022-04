Погода в Мексике на 1 апреля: жаркая среда на большей части территории из-за аномальной жары

Волна жары вызовет высокие температуры и жаркую или очень жаркую среду в большинстве частей страны, главным образом в южных и юго-восточных штатах. 39-й холодный фронт все еще вызовет некоторый хаос при его прохождении через север и северо-восток, но ожидается, что ночью он больше не будет страдать от его ухода с территории, как прогнозирует Национальная метеорологическая система.

Мексика установит минимальные температуры до -10º C в горных районах Дуранго и Чиуауа и до -5ºC в Нижней Калифорнии, Соноре, Коауиле, Нуэво-Леоне, Сан-Луис-Потоси, Сакатекасе, Гуанахуато, Халиско, Мичоакане, штате Мехико и Тласкала. Напротив, максимумы поднимутся до 45º C в Мичоакане, Морелосе, Герреро, Оахаке, Чьяпасе, Веракрусе, Табаско, Кампече, Юкатане и Кинтана-Роо.

CDMX и Valle de México: Холодная погода прогнозируется на рассвете в высокогорных районах региона. Ясное и облачное небо и теплая или жаркая погода в течение дня, без осадков в Мехико и штате Мехико.

Погода в Мексике на 1 апреля 2022 года. Фото: @conagua_clima

В Мехико прогнозируется минимальная температура от 12 до 14° C и максимум от 29 до 31° C. Для столицы штата Мехико минимальная температура от 6 до 8° C и максимум 25 до 27° C.

Полуостров Нижняя Калифорния: Облачное небо большую часть дня, с туманом в западной части региона и без осадков. Холодная среда с морозом утром в горах Нижней Калифорнии и прохладная среда в остальной части региона. Во второй половине дня в регионе ожидается атмосфера от умеренной до теплой.

Северная часть Тихого океана: небо с рассеянными облаками и без осадков в регионе. Утренняя атмосфера от холода до прохладного и морозного в горах Соноры. Во второй половине дня теплая или теплая атмосфера.

Центральная часть Тихого океана: переменная облачность и отсутствие осадков в регионе. Прохладная и холодная утренняя атмосфера в высокогорных районах, днем теплая и очень жаркая среда в регионе.

Южная часть Тихого океана: Небольшая облачность с ливневыми дождями, которые могут сопровождаться пытками электрическим током в штате Чьяпас. Рассеянные облака, без осадков в Герреро и Оахаке. Прохладная атмосфера утром и теплая и очень жаркая днем.

Погода в Мексике на 1 апреля 2022 года. Фото: @conagua_clima

Мексиканский залив: облачное небо большую часть дня с возможностью ливня в Тамаулипасе и изолированных ливней в Веракрусе и Табаско. Отдельные облака и без осадков в Табаско. Утром прохладная или мягкая среда. Во второй половине дня теплая или очень жаркая среда. Ветер восточный и северо-восточный от 10 до 25 км/ч с порывами от 50 до 60 км/ч в Веракрусе и Тамаулипасе.

Полуостров Юкатан: облачное небо большую часть дня с изолированными дождями, которые могут сопровождаться электрошоком в Кампече, Юкатане и Кинтана-Роо. Утренняя атмосфера от умеренной до теплой, а днем от теплой до очень жаркой атмосферы.

Меса дель Норте: Небольшая облачность с возможностью изолированных ливней в Нуэво-Леоне. В остальной части региона дождей нет. Холодная утренняя среда с морозом в горах Чиуауа, Дуранго и Сакатекас. Во второй половине дня теплая или теплая атмосфера.

Центральная Меса: Небольшая облачность большую часть дня с возможностью изолированных ливней, которые могут сопровождаться ударами электрическим током в Идальго и Пуэбле. В регионе нет дождей. Прохладная и холодная утренняя атмосфера в горных районах, днем, от теплой до жаркой среды.

