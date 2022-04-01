Волна насилия в Герреро показывает неэффективность Национальной гвардии

SENSITIVE MATERIAL. THIS IMAGE MAY OFFEND OR DISTURB Bags containing human remains are stacked inside a car after the severed heads of six men were discovered atop the car, as police secures the crime scene, in Chilapa, Mexico March 31, 2022. REUTERS/Stringer NO RESALES. NO ARCHIVES

В последний день марта ужас обрушился на один из самых жестоких муниципалитетов Герреро. Чилапа (в центре к востоку от сущности) проснулся с жуткой сценой: шесть голов помещены в тент фургона, несколько пластиковых пакетов с человеческими останками и мантра наркотиков, предупреждающая, что наркотики, похищения или обвинения в полах запрещены.

По тому же методу почти неделю назад трое были найдены обезглавленными в районе Игуала, а в начале месяца двое были без головы в туристической жемчужине Акапулько.

Герреро, граничащий со штатом Мехико и Мичоакан, страдает от всплеска насилия: спора между преступными группировками Лос-Ардильос и Лос-Рохос, несмотря на развертывание Национальной гвардии, силы безопасности, родившейся в 2019 году с целью контроля насилие.

Агенты патрулируют организацию, в основном муниципалитет Чилапа, с января 2020 года, когда 10 музыкантов из числа коренных народов были убиты, брошенные на сельской дороге. Трагедия привела к интеграции групп самообороны, включая несовершеннолетних.

С этой даты, по крайней мере, два раза — в декабре 2021 года и феврале 2022 года — жители Чилапы вступали в конфронтацию и разоружали солдат, чтобы покинуть регион.

Chilapa, Guerrero. Se encontraron seis cabezas y narcomantas

Насилие в Герреро началось в июле 2014 года, когда члены Лос-Ардильос и Лос-Рохос столкнулись с пулями. Два месяца спустя, в сентябре того же года, 43 ученика из средней школы Айотзинапа были объявлены пропавшими без вести.

Безопасность в следующем году была не лучше. В 2015 году сотрудники общинной полиции справедливости и мира, связанные с группировкой Лос-Ардильос, ворвались на улицы Чилапы, несмотря на присутствие элементов безопасности. Согласно данным о насильственных исчезновениях, в ходе рейда выросли не менее 32 человек.

Одна из крупнейших операций в Герреро — от Чилапы до соседнего муниципалитета Цитлала — была проведена в 2016 году с участием 3500 военнослужащих, вымершей федеральной полиции, военно-морского флота и полиции штата.

Police and forensic technicians stand at a crime scene next to bags containing human remains after the severed heads of six men were discovered atop a car, in Chilapa, Mexico March 31, 2022. REUTERS/Stringer NO RESALES. NO ARCHIVES REUTERS

В докладе, опубликованном Международной кризисной группой о ситуации насилия в штате, сообщается, что по меньшей мере 40 групп борются за разнообразную криминальный портфель с очень высокими показателями безнаказанности.

Распространение преступных организаций в штате восходит к гибели мексиканского короля Артуро Бельтрана Лейвы в 2009 году, что нанесло определенный удар по гнезду шершней. Некоторые из старых продолжений лидера Beltran Leyva ушли с одной стороны, другие с другой. Вот откуда появился Лос-Рохос, затем Лос-Чифес.

Белки, с другой стороны, это банда похитителей, которые стали расти. Их первого лидера, Селсо Ортега, звали Белка. Его сын был местным депутатом от ПРД.

Карта местонахождения преступных ячеек, обновленная в январе 2020 года Министерством общественной безопасности, указывает на картель Халиско Нуэва Генерасьон в Сьерра-де-Герреро, где он участвовал в столкновениях с членами семьи Мичоакан.

Контроль над территориями также оспаривается такими бандами, как Лос-Вирусес, Лос Капучинос, Новые люди — вооруженное подразделение картеля Синалоа —, Независимый картель Акапулько (CIDA) и Guerreros Unidos.

Согласно анализу Международной кризисной группы, подход к безопасности, принятый правительством Андреса Мануэля Лопеса Обрадора, был неустойчивым, его программы по снижению привлекательности преступного мира среди молодежи не сработали, Национальная гвардия остается невыполненной мечта и планы по очистке федеральных сил все еще в воздухе.

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