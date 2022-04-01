Насилие в Уанкайо: именно эти заявления Педро Кастильо вызвали гнев «расы уанка»

Согласно заявлениям нескольких граждан, они обвиняют президента в создании дискомфорта среди «гонки хуанка», поскольку вчера он назвал «платными лидерами» независимых людей, которые выходят требовать своих прав как «оплачиваемых лидеров». «Это организованные люди», — заявил один из жителей Уанкайно в разгар протестов.

Вот слова Castillo Terrones, которые стали причиной эксцессов в Уанкайо: «Объявляются некоторые злонамеренные и платные остановки и блокпосты. Некоторым лидерам и лидерам необходимо сказать отсюда, что мы наведем порядок в ближайшие несколько часов, потому что мы родом из этого карьера борьбы, мы родом из тех мест, которые мы много раз принимали, чтобы быть услышанными властями», - сказал из Пиуры во время своего выступления на официальном мероприятии для предоставления прав собственности.

«Мы — правительство диалога и взаимопонимания, но мы должны делать это за столом переговоров. Если хотите, поговорим, мы поговорим в дороге. Но мы не можем сломать мечту правительства и народа, которого мы должны удовлетворить их потребности», - продолжил он.

УАНКАЙНОС ПРОСИТ КАСТИЛЬО НЕ ПОДВЕРГАТЬСЯ ВИКТИМИЗАЦИИ

В ходе консультаций с прессой несколько жителей Уанкайо согласились с тем, что глава государства жертвует собой, а не решает реальные проблемы, стоящие перед Перу. Среди своих претензий они подчеркнули, что повышение цен выгодно только одному сектору страны, в то время как у них «нет денег на покупку».

«Народ уже поднялся. Мы делаем это по правильным причинам. Сельское хозяйство — это жизнь, сельское хозяйство — здоровье. Если побережье не прислушается, у него кончится еда. Уанкайо не собирается выпускать еду для побережья. Нет денег на покупку, все идет вверх. Богач забирает все, а у нас ничего нет», — заявил протестующий Canal N.

В то время как другой гражданин прокомментировал, что Кастильо забывает о людях, которые избрали его президентом. «Здесь мы становимся холодными, голодающими, за наши принципы и права, но президент Педро Кастильо забыл, что эти люди здесь ставят их во власть и отворачиваются от нас спиной», - сказал он.

Кроме того, они восприняли как насмешку над тем, что президент решил присутствовать на открытии Третьего чемпионата мира по футзалу вместо того, чтобы как можно скорее накрыть стол для диалога для разрешения конфликта. «Мы считаем насмешкой то, что он делает. Спорт важен, но прежде всего есть решение и проблемы людей. Он так много говорит о народе, но когда мы здесь протестуем, он отворачивается от нас спиной», - сказал он.

Также выяснилось, что уанкайно также испытывают недовольство и недовольство правительством из-за обещаний, данных исполнительной властью накануне. «Они считают, что власти нарушили свое слово, из-за чего тысячи людей вышли на улицы. Они хотели создать стол для диалога, но поскольку у них не было информации от лидеров, местных и региональных властей, но никакой информации не было», - сказал корреспондент Walter Campos из Canal N.

«Это создало дискомфорт у протестующих, которые довольно жестоко действовали против полиции, с которой они конфликтовали более часа. Они требуют присутствия исполнительного директора Педро Кастильо. Это приказ», - продолжил он.

ЗАБЛОКИРОВАННЫЕ ДОРОГИ В ХУНИНЕ

Центральное шоссе (прерванное движение)

-23 км Тингопакча (Аколла, Тарма)

-136 км Уакрапукио (Уанкайо)

-75 км Мирафлорес (Хауха)

- 78 км моста Стюарт (Уарипампа, Хауха)

-92 км Сан-Лоренцо (Хауха)

- 120 км моста Брена (Пилкомайо, Уанкайо)

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