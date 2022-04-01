Видео и фотографии насилия, развязанного в Уанкайо из-за остановки перевозчиков

Ущерб в Уанкайо из-за остановки перевозчиков.

В настоящее время грузовые перевозчики бастуют в течение пяти дней; несколько регионов страны заблокированы, а протестующие присутствуют на территории страны основные дороги. В докладе, опубликованном сегодня утром Управлением наземного транспорта людей, грузов и товаров (Sutran), указывается, что блокада дорог прерывает транспортные коммуникации в шести регионах, главным образом в Хунине, Арекипе и Пуно.

Несомненно, самым критическим моментом в эту пятницу был Уанкайо, где в некоторых частях города были зафиксированы повреждения и грабежи.

Полковник АЭС Колин Син Гальван, начальник полицейского округа Хунин, сообщил каналу N, что с 10 часов утра почти 8000 демонстрантов из профсоюза транспортников и сельскохозяйственных фермеров собрались на площади Уаманмарка. На этой площади находятся штаб-квартира регионального правительства, а также муниципалитет Уанкайо. Изначально произошла ссора, та же самая, которую можно было контролировать. И, как он сказал, в этот час протестующие мирно протестуют.

«Некоторые протестующие, которые не были бы частью этих гильдий, проходят через места, пытаясь нанести ущерб государственной и частной собственности. Но имея необходимый персонал, мы пытаемся контролировать злоупотребления. Это небольшие группы, но они контролируются», - сказал Галван, и он не исключил, что они проникли среди протестантов. На данный момент он сообщил, что от 10 до 15 человек вмешались за акты вандализма.

Власти исключили, что они будут призывать к подкреплению. Во всем полицейском округе Хунин насчитывается более 4000 военнослужащих, а в Уанкайо - более тысячи военнослужащих.

По прошествии пяти дней забастовки Гальван признал, что в эту пятницу было больше всего ссор. Однако он повторил, что это небольшие группы, которые наносят ущерб и грабежи, и мы уже контролируем их.

Ущерб в Уанкайо из-за остановки перевозчиков.

Однако он признал, что есть полицейские, которые прошли медицинское лечение в Национальной полиции Перу в результате травм, полученных в ходе столкновений с протестующими. Большинство из них — это удары камнями, но они не являются гравитацией. «На данный момент о них заботятся. Мы собираемся получить доклад через несколько мгновений», - сказал он.

Ущерб в Уанкайо из-за остановки перевозчиков.

ВСТРЕЧА С МИНИСТРАМИ

Президиум Совета министров организовал поездку делегации министров в город Уанкайо, чтобы укрепить диалог с гильдиями бастующих перевозчиков.

В сообщении в его официальном аккаунте в Twitter было указано, что путешествуют министры внешней торговли и туризма Роберто Санчес, аграрного развития Оскар Зеа и культуры Алехандро Салас.

Полковник PNP сообщил, что эта встреча с министрами состоится в провинции Хауха, и там есть штаб во главе с генералом. Он объявил, что представители гильдий, которые поднимали голос протеста, переехали. И роль полиции в этих случаях заключается в том, чтобы «обеспечить безопасность этих пространств для диалога».

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