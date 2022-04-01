Веракрус: вооруженный коммандос ворвался в больницу, чтобы спасти подозреваемого преступника

Вооруженные гражданские лица усмирили полицейских, чтобы забрать предполагаемого преступника Видео: твиттер/ @CODIGO_NEGROMX

Командование вооруженных субъектов вошло в специализированную больницу в Веракрусе для принудительного спасения предполагаемого преступника, который был ранен после того, как его охраняли военнослужащие и местная прокуратура.

Государственный секретарь общественной безопасности указал, что он активировал красный код, чтобы найти виновных, а прокуратура Веракруса указала, что элементы, защищающие задержанного, были представлены около полудня 1 апреля.

Предполагаемый член преступной группы был арестован агентами армии и специализированного подразделения по борьбе с похищениями людей в городе Веракрус. Он попытался бежать, но был ранен и доставлен для медицинского вмешательства в действия, проводимые министерской полицией.

В настоящее время развернута мобилизация, в которую был включен Секретариат ВМС Мексики. Личность предполагаемого преступного члена или группировки, к которой он принадлежит, не указаны.

Местные сообщения свидетельствуют о том, что по меньшей мере четыре вооруженных субъекта проникли в отделение неотложной помощи больницы, расположенной в демаркационной колонии. Они угрожали опекунам и скрылись в неизвестном направлении. Предполагается, что они будут входить в одну и ту же преступную ячейку.

В социальных сетях было опубликовано видео, на котором предполагаемые сотрудники министерства после спасения агрессоров проводят оперативные действия по обнаружению тех, кто забрал их вероятного сообщника. Некоторые пользователи путают, что это точное время побега.

Утверждается, что подразделение, в котором направлялись вооруженные лица, охранялось рядом дополнительных транспортных средств. Таким образом, прогнозы были бы гарантированы в отношении ответных мер со стороны агентов безопасности в случае конфронтации.

Хотя спасение подозреваемых членов наркокартелей или киллеров из какой-либо больничной организации не является чем-то новым в Мексике, в Веракрусе они не освещали проблемы такого рода. Доминирование фракции в непредвиденных действиях в центре города и в середине дня может рассчитывать на недостатки большего числа элементов, ответственных за содержание под стражей.

В середине 2021 года члены вооруженного командования попытались спасти одного из своих предполагаемых сообщников, который был госпитализирован в Каборке, Сонора, но они были отбиты силами безопасности.

Согласно местным сообщениям, некоторые преступники замаскировались под медицинский персонал и ворвались в больницу общего профиля муниципалитета около 22:00 3 июля для проведения экстракции.

Но в центре внимания находились агенты Национальной гвардии, Секретариата национальной обороны и элементы государственной полиции, такие как Государственное агентство уголовных расследований.

События были записаны на улицах Примера и Авенида Сонора. Работники учреждения пережили минуты ужаса, когда началась драка, когда люди в форме заметили команду и ответили на огонь.

Некоторых пациентов пришлось эвакуировать, а врачи, медсестры и администраторы искали место для укрытия от стрельбы. В результате две женщины были задержаны, одна была ранена при опрокидывании, а один солдат был ранен огнестрельным оружием.

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