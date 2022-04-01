Украина осудила попытки России создать оккупационные администрации в захваченных регионах

Firefighters work at a residential building damaged by shelling during Ukraine-Russia conflict in the separatist-controlled city of Donetsk, Ukraine March 30, 2022. REUTERS/Alexander Ermochenko TPX IMAGES OF THE DAY

Вооруженные силы Украины заверили, что российские войска пытаются сформировать «оккупационные администрации» в Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областях, где украинские войска «взяли под контроль» до одиннадцати населенных пунктов.

«Российский противник продолжает блокировать город Харьков, применяя артиллерийские обстрелы с целью уничтожения городской инфраструктуры и жилых районов. В районе к югу от города Изюм российский противник пытается сломить сопротивление украинских защитников», — также подчеркнули они в том же докладе.

Они также сообщили, что «штурм продолжается» на город Мариуполь и что в направлении населенного пункта Александровка в Николаевской области «российская армия пытается провести наступательные действия».

Министерство обороны Украины сообщило через свой профиль в Telegram, что они «взяли под контроль» до одиннадцати населенных пунктов в Херсонской области, сообщает агентство «Униан».

Вооруженные силы также сообщили, что солдаты Кремля продолжают блокировать город Харьков,

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр высказалась аналогичным образом, заверив, что «противник не отказывается от своих планов по полному захвату Донецкой и Луганской областей, а также Харьковской области.

В этой связи он сообщил, что российские войска направляют ракетные системы в Гомель на юго-востоке Беларуси, город недалеко от Чернигова, откуда они обещали вывести, как подтвердила Москва на этой неделе.

Кроме того, в ранее названном городе Изюм почти 20 000 жителей ожидают эвакуации из города, по словам вице-мэра Владимира Мацокина, который сообщил, что почти 2500 человек смогли уехать в течение дня.

С другой стороны, журналист Константин Рыженко исчез в Херсоне и его статус неизвестен. «Причины могут быть техническими, или вас могут задержать российские силовики», — заявили в Национальном союзе журналистов Украины, сообщает агентство «Укринформ».

БЕГУНЫ В МАРИУПОЛЕ

По меньшей мере 1458 человек были эвакуированы из Мариуполя и нескольких городов Запорожской области по трем гуманитарным коридорам, согласованным в четверг, сообщила вице-премьер Украины Ирина Верещук.

«31 марта 1458 человек прибыли в Запорожье по трем гуманитарным коридорам, согласованным на собственном транспорте. Из них 631 житель Мариуполя и 827 — из городов Запорожской области», — пояснил Верещук в своем аккаунте в Facebook.

Верещук также сообщил, что «50 частных автомобилей и автобус с детьми» выехали из города Энергодар. Они прошли все блокпосты и добрались до Запорожья», — добавил он.

Так, он подчеркнул, что более 30 автобусов остаются на въезде в города Бердянск и Мариуполь, чтобы утром доставить жителей в Запорожье.

(С информацией от Europa Press)

ПРОДОЛЖАЙТЕ ЧИТАТЬ: