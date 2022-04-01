Украина осудила попытки России создать оккупационные администрации в захваченных регионах

Вооруженные силы Украины заверили, что российские войска пытаются сформировать «оккупационные администрации» в Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областях, где украинские войска «взяли под контроль» до одиннадцати населенных пунктов.
«Российский противник продолжает блокировать город Харьков, применяя артиллерийские обстрелы с целью уничтожения городской инфраструктуры и жилых районов. В районе к югу от города Изюм российский противник пытается сломить сопротивление украинских защитников», — также подчеркнули они в том же докладе.
Они также сообщили, что «штурм продолжается» на город Мариуполь и что в направлении населенного пункта Александровка в Николаевской области «российская армия пытается провести наступательные действия».
Министерство обороны Украины сообщило через свой профиль в Telegram, что они «взяли под контроль» до одиннадцати населенных пунктов в Херсонской области, сообщает агентство «Униан».
Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр высказалась аналогичным образом, заверив, что «противник не отказывается от своих планов по полному захвату Донецкой и Луганской областей, а также Харьковской области.
В этой связи он сообщил, что российские войска направляют ракетные системы в Гомель на юго-востоке Беларуси, город недалеко от Чернигова, откуда они обещали вывести, как подтвердила Москва на этой неделе.
Кроме того, в ранее названном городе Изюм почти 20 000 жителей ожидают эвакуации из города, по словам вице-мэра Владимира Мацокина, который сообщил, что почти 2500 человек смогли уехать в течение дня.
С другой стороны, журналист Константин Рыженко исчез в Херсоне и его статус неизвестен. «Причины могут быть техническими, или вас могут задержать российские силовики», — заявили в Национальном союзе журналистов Украины, сообщает агентство «Укринформ».
БЕГУНЫ В МАРИУПОЛЕ
По меньшей мере 1458 человек были эвакуированы из Мариуполя и нескольких городов Запорожской области по трем гуманитарным коридорам, согласованным в четверг, сообщила вице-премьер Украины Ирина Верещук.
«31 марта 1458 человек прибыли в Запорожье по трем гуманитарным коридорам, согласованным на собственном транспорте. Из них 631 житель Мариуполя и 827 — из городов Запорожской области», — пояснил Верещук в своем аккаунте в Facebook.
Верещук также сообщил, что «50 частных автомобилей и автобус с детьми» выехали из города Энергодар. Они прошли все блокпосты и добрались до Запорожья», — добавил он.
Так, он подчеркнул, что более 30 автобусов остаются на въезде в города Бердянск и Мариуполь, чтобы утром доставить жителей в Запорожье.
(С информацией от Europa Press)
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