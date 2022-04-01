Укаяли: девяносто детей из разных школ были заражены вирусом Коксаки

Майра Сааведра, руководитель отдела эпидемиологии Регионального управления здравоохранения Укаяли, сообщила, что более девяноста детей были инфицированы вирусом коксаки, известным как «болезнь рук, ног и рта». Эти случаи заболевания были выявлены в восьми начальных школах города Пукальпа.

Чиновник сообщил, что два из пострадавших учебных заведений - Виктория Барсия Бониффати и Санта-Роза. В обеих школах органы здравоохранения уже проводят дезинфекционные работы.

«Это заболевание возникает у детей в возрасте до пяти лет, потому что у них нет привычки носить маску. Это заболевание передается не только через зараженные руки, но и через дыхательные пути. Действия, которые мы предпринимаем, являются немедленными», - сказал он РПП.

Кроме того, специалист сообщила, что инфицированные дети останутся на карантине в течение 7 дней. На данный момент Diresa проведет макродезинфекцию в школах, где были зарегистрированы случаи заболевания, чтобы предотвратить распространение этого заболевания.

В заключение специалист попросил родителей поговорить со своими детьми и попросить их правильно носить маски. Он также попросил, чтобы при наличии каких-либо симптомов, таких как лихорадка, боль в горле, волдыри на руках, ногах и во рту, их не занимались самолечением, а доставили в ближайшее медицинское учреждение.

СИМПТОМЫ ВИРУСА КОКСАКИ

Согласно медицинскому порталу клиники Майо, эти симптомы необходимо учитывать. Помните, что правильное использование маски и поддержание чистоты рук - самый правильный способ предотвратить это заболевание, возникающее у детей.

Болезнь рук, стопы и рта может вызвать все следующие признаки и симптомы или только некоторые из них. Например:

Фибре

Боль в горле

Ощущение общего недомогания

Болезненные, покрасневшие, похожие на волдыри поражения на языке, деснах и внутренних щеках

Сыпь с покраснением и без зуда, но иногда с волдырями, на ладонях, подошвах ног, а иногда и ягодицах

Раздражительность у младенцев и маленьких детей

Потеря аппетита

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Обычный период от первоначального заражения до появления признаков и симптомов (инкубационный период) составляет от трех до шести дней. Лихорадка часто является первым признаком заболевания рук, ящура, за которым следует боль в горле, иногда отсутствие аппетита и общее недомогание.

Через день или два после начала лихорадки могут появиться болезненные язвочки на передней части рта или горла. Через день или два на руках и ногах и, возможно, на ягодицах может появиться сыпь.

Болезнь рук, ног и рта обычно является незначительным заболеванием с относительно легкими признаками и симптомами и лихорадкой всего несколько дней. Обратитесь к врачу, если язвы во рту или боль в горле мешают вашему ребенку пить жидкость.

Важно, чтобы родители не пренебрегали своими детьми и при малейших симптомах обращались к специалисту и тем самым предотвращали распространение этого заболевания среди самых маленьких членов дома.

(С информацией из клиники Мэйо)

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