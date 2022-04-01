Тони Саккар рассказал Infobae, как он живет до Грэмми 2022: «Поддержка Перу огромна» | ИНТЕРВЬЮ

Тони Саккар прибыл в Лас-Вегас во вторник, 31 марта, чтобы посетить 64-е издание премии Грэмми 2022 года, которая состоится в эту субботу, 3 апреля. Известный перуанский перуанский перуанский перуанский музыкант и композитор будет соревноваться в категории «Лучший латинский тропический альбом»
Мероприятие, которое награждает лучших представителей музыки, впервые номинировало аранжировщика и продюсера звукозаписи за его альбом «Live in Peru», живой концерт, который компилирует различные версии самых популярных песен на международном уровне, таких как «Billie Jean», «A puro dolor», «Uptown Funk» и другие.
Несмотря на напряженный график, 35-летнему артисту американской национальности и японского происхождения потребовалось несколько минут, чтобы поболтать с Infobae, всего в трех днях от проведения одной из самых важных наград музыкальной индустрии.
До церемонии вручения премии Грэмми 2022 года осталось совсем немного, как вы себя чувствуете?
Я очень взволнован, я уже здесь, в Лас-Вегасе, и это чистая радость, праздник и музыка. Сюда приезжает вся отрасль, и пришло время отпраздновать все свои усилия. Я очень взволнована.
Собираетесь ли вы провести клику или ритуал перед церемонией награждения?
У меня нет ритуала, так сказать, но я всегда стараюсь быть в позитивном настроении. Я стараюсь понять, что я там (на Грэмми) и побеждаю. Введи меня в эту атмосферу позитива, и это уже происходит. Однако иногда это не работает, но иногда это так, как в 2019 году, когда я был двукратным победителем на Latin Grammys. Позитивный настрой!
Вы написали речь на случай, если вам удастся выйти победителем?
Я никогда ничего не готовлю. Я не готовлю речи, потому что боюсь сделать это и не победить. Вот почему я говорю, что это было для удовольствия. Если я выиграю, в этот момент я сразу перехожу к делу и скажу то, что хочу сказать.
Обычно кто-то опережает факты, вы уже представляли себе свою реакцию, когда они называют номинантов в вашей категории?
Думаю, это будет похоже на то, что произошло в Latin Grammys, когда я очень нервничала. Я очень хорошо помню, что все казалось мне как в замедленном темпе, так как они открыли конверт или сделали перерыв, и я сказал: «Открой сейчас, пожалуйста». Для меня это захватывающе, лучше всего быть здесь, невероятно.
Вы путешествовали с родителями и братом в Лас-Вегас, они вам очень помогают...
Приятно праздновать вместе с семьей и получать от них поддержку. Чтобы иметь возможность идти, выходить на улицу и делать все вместе. Они были со мной с первого дня, когда я была никем, а теперь мы одни и те же, вместе.
Это первый раз, когда вы уезжаете от ребенка?
На самом деле это уже второй раз, потому что несколько дней назад я был в Бостоне, участвовал в шоу и вернулся всего на пару часов. Я увидела ее и мне снова пришлось выходить на свидание. Мне не нравится правда, я так скучаю по ней и по жене тоже. Это очень сложно, но я с видеозвонками и сообщениями. Только так мы можем быть сейчас.
На этот раз он не путешествовал со мной больше всех из-за пандемии, потому что у него еще нет всех вакцин. Сейчас мы не хотим рисковать ребенком, поэтому решили, что они (его жена и дочь) останутся, я просто приехал со своей семьей.
Что для вас значит быть номинированным на премию Грэмми?
Это означает, что все усилия, которые вы прилагаете, окупились и никогда не поздно осуществить мечты. Сражайтесь, стучите во все возможные двери и, даже если они закроют их для вас, продолжайте. Это время празднования и большой борьбы.
Музыка может перенести вас во многие места, и вот что произошло. У меня очень маленькая команда, но посмотрите, где я. Возможно все.
Как вы почувствовали поддержку со стороны Перу?
Я так сильно это почувствовала. Вся поддержка со стороны Перу огромна. Я бы сказал всем фанатам, что Перу присутствует на Грэмми. Пойдем в Перу! , мы продолжим заниматься искусством и растем. Пойдем вперед, Перу!
Вы успели посмотреть матч Перу — Парагвай?
Я был за кулисами, потому что у меня был концерт в Бостоне, но я смотрел его на Facebook, и нам было всего 2:0, когда пришла моя очередь выходить на сцену. Потом я узнала, что все закончилось, и мы отпраздновали. Это было впечатляюще, потому что в аудитории было много перуанцев со своими флагами, а я играл музыку.
Грэмми — очень важное достижение для Перу, чувствуете ли вы большую ответственность?
Для меня большая честь представлять свою страну, и мне повезло быть перуанкой. Перуанцы — это лучшее, у нас есть все, и я горжусь тем, что представляю свою страну. Я никогда не остановлюсь, я всегда буду делать хорошую музыку, представляя мою Перу.
Кто будет вашим дизайнером гардероба на церемонии вручения премии Грэмми 2022 года?
Джино Аморетти — дизайнер из Перу, с которым мне удалось поработать, когда я участвовал в программе «La Voz'». Я любил его проекты и говорил с ним о том, чтобы сделать меня чем-то впечатляющим, что представляет Перу на Грэмми. Это меня очень удивило, я буду носить невероятный костюм, в нем есть что-то из Перу, и он очень элегантный.
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