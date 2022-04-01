Тони Саккар рассказал Infobae, как он живет до Грэмми 2022: «Поддержка Перу огромна» | ИНТЕРВЬЮ

Тони Саккар прибыл в Лас-Вегас во вторник, 31 марта, чтобы посетить 64-е издание премии Грэмми 2022 года, которая состоится в эту субботу, 3 апреля. Известный перуанский перуанский перуанский перуанский музыкант и композитор будет соревноваться в категории «Лучший латинский тропический альбом»

Мероприятие, которое награждает лучших представителей музыки, впервые номинировало аранжировщика и продюсера звукозаписи за его альбом «Live in Peru», живой концерт, который компилирует различные версии самых популярных песен на международном уровне, таких как «Billie Jean», «A puro dolor», «Uptown Funk» и другие.

Несмотря на напряженный график, 35-летнему артисту американской национальности и японского происхождения потребовалось несколько минут, чтобы поболтать с Infobae, всего в трех днях от проведения одной из самых важных наград музыкальной индустрии.

До церемонии вручения премии Грэмми 2022 года осталось совсем немного, как вы себя чувствуете?

Я очень взволнован, я уже здесь, в Лас-Вегасе, и это чистая радость, праздник и музыка. Сюда приезжает вся отрасль, и пришло время отпраздновать все свои усилия. Я очень взволнована.

Собираетесь ли вы провести клику или ритуал перед церемонией награждения?

У меня нет ритуала, так сказать, но я всегда стараюсь быть в позитивном настроении. Я стараюсь понять, что я там (на Грэмми) и побеждаю. Введи меня в эту атмосферу позитива, и это уже происходит. Однако иногда это не работает, но иногда это так, как в 2019 году, когда я был двукратным победителем на Latin Grammys. Позитивный настрой!

Вы написали речь на случай, если вам удастся выйти победителем?

Я никогда ничего не готовлю. Я не готовлю речи, потому что боюсь сделать это и не победить. Вот почему я говорю, что это было для удовольствия. Если я выиграю, в этот момент я сразу перехожу к делу и скажу то, что хочу сказать.

Foto: Difusión

Обычно кто-то опережает факты, вы уже представляли себе свою реакцию, когда они называют номинантов в вашей категории?

Думаю, это будет похоже на то, что произошло в Latin Grammys, когда я очень нервничала. Я очень хорошо помню, что все казалось мне как в замедленном темпе, так как они открыли конверт или сделали перерыв, и я сказал: «Открой сейчас, пожалуйста». Для меня это захватывающе, лучше всего быть здесь, невероятно.

Вы путешествовали с родителями и братом в Лас-Вегас, они вам очень помогают...

Приятно праздновать вместе с семьей и получать от них поддержку. Чтобы иметь возможность идти, выходить на улицу и делать все вместе. Они были со мной с первого дня, когда я была никем, а теперь мы одни и те же, вместе.

Это первый раз, когда вы уезжаете от ребенка?

На самом деле это уже второй раз, потому что несколько дней назад я был в Бостоне, участвовал в шоу и вернулся всего на пару часов. Я увидела ее и мне снова пришлось выходить на свидание. Мне не нравится правда, я так скучаю по ней и по жене тоже. Это очень сложно, но я с видеозвонками и сообщениями. Только так мы можем быть сейчас.

На этот раз он не путешествовал со мной больше всех из-за пандемии, потому что у него еще нет всех вакцин. Сейчас мы не хотим рисковать ребенком, поэтому решили, что они (его жена и дочь) останутся, я просто приехал со своей семьей.

Tony Succar muestra junto a su hija la medalla que recibió de parte de la organización de los Grammy.

Что для вас значит быть номинированным на премию Грэмми?

Это означает, что все усилия, которые вы прилагаете, окупились и никогда не поздно осуществить мечты. Сражайтесь, стучите во все возможные двери и, даже если они закроют их для вас, продолжайте. Это время празднования и большой борьбы.

Музыка может перенести вас во многие места, и вот что произошло. У меня очень маленькая команда, но посмотрите, где я. Возможно все.

Как вы почувствовали поддержку со стороны Перу?

Я так сильно это почувствовала. Вся поддержка со стороны Перу огромна. Я бы сказал всем фанатам, что Перу присутствует на Грэмми. Пойдем в Перу! , мы продолжим заниматься искусством и растем. Пойдем вперед, Перу!

Tony Succar charla en exclusiva con Infobae

Вы успели посмотреть матч Перу — Парагвай?

Я был за кулисами, потому что у меня был концерт в Бостоне, но я смотрел его на Facebook, и нам было всего 2:0, когда пришла моя очередь выходить на сцену. Потом я узнала, что все закончилось, и мы отпраздновали. Это было впечатляюще, потому что в аудитории было много перуанцев со своими флагами, а я играл музыку.

Грэмми — очень важное достижение для Перу, чувствуете ли вы большую ответственность?

Для меня большая честь представлять свою страну, и мне повезло быть перуанкой. Перуанцы — это лучшее, у нас есть все, и я горжусь тем, что представляю свою страну. Я никогда не остановлюсь, я всегда буду делать хорошую музыку, представляя мою Перу.

Кто будет вашим дизайнером гардероба на церемонии вручения премии Грэмми 2022 года?

Джино Аморетти — дизайнер из Перу, с которым мне удалось поработать, когда я участвовал в программе «La Voz'». Я любил его проекты и говорил с ним о том, чтобы сделать меня чем-то впечатляющим, что представляет Перу на Грэмми. Это меня очень удивило, я буду носить невероятный костюм, в нем есть что-то из Перу, и он очень элегантный.

El compositor peruano logró su primera nominación en los Grammy 2022. (Foto: Instagram)

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