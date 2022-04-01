Три дозы для людей старше 18 лет: требования, ограничения приема и вся информация о новой мере

С этой пятницы, 1 апреля, правительство Педро Кастильо обязало в обязательном порядке три дозы вакцины против COVID-19, чтобы иметь возможность поступать в государственные и частные учреждения. Это положение распространяется на всех лиц старше 18 лет.

Эта мера, направленная на ускорение процесса вакцинации в Перу, была официально объявлена 26 марта Верховным указом 030-2022-PCM , который также предусматривает продление чрезвычайного положения на 30 календарных дней начиная с первого дня апреля.

Учитывая ряд сомнений, возникших у взрослых, мы подробно опишем все ограничения, которые будут означать отсутствие полной вакцинации от COVID-19:

МЕСТО, ГДЕ ПОТРЕБУЕТСЯ ТРИ ДОЗЫ

Потребность в трех дозах вакцины распространяется на лиц старше 18 лет, которые стремятся войти в торговые центры, торговые центры, универмаги, универсальные магазины, конгломераты, магазины первой необходимости, супермаркеты, рынки, рестораны и тому подобное во внутренних помещениях.

А также казино, игровые автоматы, кинотеатры, театры, банки, церкви, храмы, места отправления культа, библиотеки, музеи, культурные центры, художественные галереи, клубы, помещения спортивных ассоциаций, парикмахерские, парикмахерские, спа-салоны, турецкие бани, сауны, термальные ванны, спортивные залы, нотариусы, офисы обслуживания клиентов, административные процедур и таблиц из частей государственных и частных учреждений, а также профессиональных ассоциаций.

Кроме того, желающие посещать стадионы и колизеи также должны сертифицировать полную вакцинацию.

РАБОТНИКИ, У КОТОРЫХ ЕСТЬ ТОЛЬКО ДВЕ ДОЗЫ

Что касается работников, которые применили только две дозы вакцины против COVID-19, то в постановлении указано, что крайний срок составляет 15 дней, считая с 1 апреля, персоналу частного и государственного секторов, которые выполняют очную работу, с тем чтобы можно было применить бустерную дозу. В противном случае им придется выполнять удаленную работу, если это позволит компания.

«В течение максимум пятнадцати календарных дней после вступления в силу настоящего Верховного указа частные поставщики услуг и работники государственного сектора, не получившие третьей дозы, могут продолжать выполнять очную работу», - указывает правовая процедура.

Аналогичным образом, работники здравоохранения, водители и сборщики всех услуг общественного транспорта, а также лица, предоставляющие такие услуги, как доставка, такси и туризм, должны продемонстрировать, что у них есть все три дозы вакцины от COVID-19 для выполнения своих обязанностей.

Следует отметить, что проверка физической или виртуальной карты, подтверждающей соответствие заявке на вакцинацию от COVID-19 в Перу или за рубежом, должна проводиться вместе с национальным документом, удостоверяющим личность (DNI) или другим документом, удостоверяющим вашу личность.

НОВЫЕ ПУНКТЫ ВАКЦИНАЦИИ НА 1 АПРЕЛЯ ЭТОГО ГОДА

-Больница Альберто Сабогала Сологурена (Беллависта)

-Больница двухсотлетия Синг Кальяо (Сан-Мартин-де-Поррес)

-Больница Лима Норт Кальяо Луис Негрейрос Вега (Серкадо-дель-Кальяо)

-Больница I Марино Молина Скиппа (Комас)

-Поликлиника Эль Алтарь (Комас)

-КАП III Метрополитен (Ла Перла)

-Больница I Октавио Монгрут Муньос (Сан-Мигель)

-CAP III Мария Донроуз (Окно)

-CAP III Луис Негрейрос Вега (Серкадо-дель-Кальяо)

-Каменный мост CAP III

-Крышка III Карабайльо

Мобильные бригады вакцинации

Кроме того, мобильные бригады будут развернуты на рынках и в рыболовном терминале для применения первой, второй или третьей дозы:

-Рынок Уникачи (Комас)

-Оптовый торговец рыболовным терминалом Ventanilla (Кальяо)

-Рынок Тунгасука (Карабайльо)

-Рынок Уамантанга «Ла Кооператива» (мост Пьедра)

ВСЕ ОГРАНИЧЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНОГО ПОЛОЖЕНИЯ

-Обязательно использовать маску KN95 или не использовать трехкратную хирургическую маску и поверх нее общественную маску (ткань) для передвижения по дорогам общего пользования и в закрытых местах.

-Нарушители санитарных и национальных правил чрезвычайного положения, которые не выполнили уплату штрафа, наложенного за нарушения, совершенные во время чрезвычайного положения в стране, и другие правила, изданные для защиты жизни и здоровья населения в связи с распространением COVID-19, являются препятствует осуществлению каких-либо процедур в каком-либо государственном органе; без ущерба для этого лица, находящиеся в уязвимом положении и должным образом зарегистрированные в реестрах социальных программ, а также денежные субсидии, среди прочего, продолжают быть бенефициарами любой государственной программы экономической поддержки, стимулирование, питание и здоровье, получая соответствующие им льготы.

-Медицинские работники должны пройти три дозы вакцинации от COVID-19 для очного выполнения работы на рабочем месте из-за высокого риска заражения и распространения вариантов COVID-19.

-Перуанцы, иностранцы-резиденты и иностранцы-нерезиденты в возрасте 12 лет и старше, конечным пунктом назначения которых является национальная территория, в качестве пассажиров и независимо от страны происхождения, должны доказать, что они получили первую и вторую дозы вакцинации против COVID-19 в Перу или за рубежом, а также третья доза вакцинации против COVID-19 для лиц старше 18 лет, которые проживают в стране и имеют право на ее получение, согласно действующему протоколу. В противном случае они могут сдать отрицательный молекулярный тест с датой результата не позднее, чем за 48 часов до посадки в пункт отправления. Дети в возрасте до 12 лет должны быть бессимптомными для обращения. Лица, у которых появляются симптомы по прибытии на территорию страны, помещаются в принудительную изоляцию в соответствии с правилами по этому вопросу.

- Национальное управление здравоохранения уполномочено сдавать диагностические тесты на COVID-19 пассажирам, прибывающим в страну, устанавливая дополнительные меры здравоохранения для положительных случаев.

-Пассажиры внутреннего воздушного транспорта старше 12 лет, резиденты и нерезиденты, могут сесть на борт только в том случае, если они докажут, что получили первую и вторую дозы вакцинации от COVID-19 в Перу или за рубежом, а третью дозу - лицами старше 18 лет, которые проживают в стране и имеют возможность получить его, согласно действующему протоколу. Если они не выполнили требуемые дозы в соответствии со своим возрастом, они должны сдать отрицательный молекулярный тест с датой результата не позднее, чем за 48 часов до посадки. Дети в возрасте до 12 лет должны быть бессимптомными для обращения.

-Пассажиры межпровинциальной службы наземного транспорта старше 12 лет, резиденты и нерезиденты, могут сесть на борт только в том случае, если они докажут, что получили первую и вторую дозы вакцинации против COVID-19 в Перу или за рубежом, а третью дозу - лицами старше 18 лет, проживающими в страны и имеют право на его получение в соответствии с действующим протоколом; или, в противном случае, они могут представить отрицательный молекулярный тест с датой результата не позднее чем за 48 часов до посадки. Дети в возрасте до 12 лет должны быть бессимптомными для обращения.

- Услуги городского и межпровинциального пассажирского транспорта предоставляются в соответствии с руководящими принципами, утвержденными Министерством транспорта и коммуникаций по профилактике COVID-19.

-Все пассажиры межпровинциального и городского наземного транспорта должны соблюдать правила ношения маски, а также соответствующие протоколы.

-Водители и сборщики всех услуг общественного транспорта, а также водители, которые предоставляют услуги доставки (доставки), такси и частных перевозок персонала и туризма, могут работать только в том случае, если они докажут, что они получили в Перу и/или за рубежом три дозы вакцинации против COVID-19, при условии, что они могут получить его в соответствии с действующим протоколом.

-Жители старше 18 лет, которые посещают торговые центры, торговые центры, универмаги, универсальные магазины, конгломераты, магазины, поставляющие предметы первой необходимости, супермаркеты, рынки, рестораны и тому подобное во внутренних помещениях, казино, игровые автоматы, кинотеатры, театры, банки, финансовые учреждения, церкви, храмы, места отправления культа, библиотеки, музеи, культурные центры, художественные галереи, клубы, помещения спортивных ассоциаций, парикмахерские, парикмахерские, спа-салоны, турецкие бани, сауны, термальные ванны, спортивные залы, нотариусы, офисы обслуживания клиентов, административные процедуры и столы частей государственных и частных учреждений, а также как профессиональные ассоциации, должны предъявить свою физическую или виртуальную карту, подтверждающую, что они получили в Перу и/или за рубежом три дозы вакцинации против COVID-19, при условии, что они имеют право на ее получение, в соответствии с действующим протоколом, в дополнение к постоянному ношению маски, согласно в соответствии с условиями, указанными в этом Верховном указе.

-В случае ресторанов или аналогичных продуктов маску (ы) можно снять только во время еды.

-Любой человек, выполняющий очную работу, должен доказать, что он получил все три дозы вакцинации против COVID-19, при условии, что он имеет право на их получение, согласно действующему протоколу, вакцины, введенные как в Перу, так и за рубежом, действительны.

-В случае поставщиков услуг частной деятельности, которые не применяют три дозы вакцинации против COVID-19, они должны предоставлять услуги в режиме удаленной работы. Когда характер работы несовместим с удаленной работой, следует понимать, что трудовой договор приостанавливается без каких-либо активов в соответствии с первым пунктом статьи 11 и пунктом II) статьи 12 Единого нормативного текста законодательного декрета № 728, Закона о Производительность и конкурентоспособность труда, утвержденный Верховным декретом № 003-97-TR, если стороны не согласятся на несовершенное приостановление трудовых отношений. Посредством министерского постановления Министерство здравоохранения в координации с Министерством труда и содействия занятости может устанавливать случаи исключения и дополнительные положения. Работодатель обязан проверять соблюдение положений, изложенных в этом пункте.

-Для работников государственного сектора, которые не прошли три дозы вакцинации против COVID-19, применяются положения Единого заключительного дополнительного положения Указа о чрезвычайном положении № 055-2021 и дополнительные положения, выпущенные Министерством здравоохранения в координации с Национальным гражданским управлением Сервис.

- В течение максимум пятнадцати календарных дней после вступления в силу настоящего Верховного указа частные поставщики услуг и работники государственного сектора, не получившие третьей дозы, могут продолжать выполнять очную работу.

-Проверка физической или виртуальной карты, подтверждающей соответствие заявке на вакцинацию от COVID-19 в Перу и/или за рубежом, должна проводиться вместе с официальным документом, удостоверяющим личность.

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