Это были извинения Габриэля Квадри после того, как назвал Сальму Луэвано «сэр»

Во второй половине дня 31 марта депутат от Партии национального действия (ПАН) Габриэль Куадри де ла Торре подвергся резкой критике из-за его трансфобного комментария в Палате депутатов.

Поскольку во время сессии депутат назвал Сальму Луэвано «сэр», несмотря на то, что она идентифицирует себя как женщину, что было осуждено различные члены политических партий, расположенных по обе стороны спектра, главным образом Движение национального возрождения ( Морена), Институционно-революционной партии (ИРП) и самой ПАН.

После этого Квадри в интервью журналистке Азусене Урести признал, что слишком много с его стороны звонить ей сэр, и признал, что «это было излишеством и ошибкой, поэтому с сегодняшнего дня я буду называть ее женщиной и депутатом».

Он также заявил, что уже попросил извинений после выражений неприятия со стороны различных членов палаты.

Квадри неоднократно выделялся как трансфобия за его комментарии против общинной и гендерной идеологии (ФОТО: RASHIDE FRIAS/CUARTOSCURO.COM)

Это произошло во время дебатов о реформе психического здоровья, когда бело-голубой депутат подал оговорку, запрещающую родителям или опекунам принимать решения о медицинских вмешательствах и процедурах, связанных с трансдетством.

Так что конгрессвумен Луэвано набросилась на Куадри и упомянула: «Как транс-женщина, я хочу сказать мужчине, что он очень неправ и что он помнит, что у него есть дети и семьи и что, надеюсь, они закроют ему рот».

Столкнувшись с этим ответом, бело-голубой депутат заявил, что «г-н Луэвано угрожает мне на пленарном заседании и что он не дает никаких аргументов по теме, с которой мы имеем дело, он только оскорбляет и дисквалифицирует».

После этого комментария несколько законодателей и законодателей высказались против комментариев пианиста. Депутат Синтия Илиана Лопес Кастро из коллегии PRI потребовала от Квадри публичных извинений: «Мы не уважаем всех женщин, всех депутатов парламента и всех мексиканцев, которые много лет боролись в этой стране из-за отсутствия дискриминации».

После еще нескольких выступлений Куадри принес Луэвано извинения, потому что «я признаю, что совершил ошибку, риторический излишек, но это также произошло в контексте клеветы и оскорблений, исходящих от этой части», заверил депутат, который позже попросил удалить это выражение из газета «Дебаты».

Квадри назвал депутата Сандру Луэвано «сэр» (Фото: Twitter/ @SalmaLuevano)

Наконец, в конце сессии законодатели приняли совет директоров в знак протеста, что заставило панисту комментарий в своем Twitter, который возлагает на членов Сан-Лазаро ответственность за то, что может случиться с ним или его семьей.

Аналогичным образом, министр Артуро Сальдивар выступил против комментариев, сделанных бывшим кандидатом в президенты в 2012 году, утверждая, что трансфобия — это ненависть, возникшая из-за невежества и нетерпимости.

«Сегодня и всегда трансфобия неприемлема. Ненависть проистекает из невежества и нетерпимости. Это результат высокомерия тех, кто чувствует себя выше и обладает единственной истиной, но в глубине души это страх перед тем, кто отличается от других. Все права для всех людей».

Законодатель Сальма Луэвано уже подала жалобу на Габриэля Квадри из-за комментария, в котором она указала трансгендерные законодатели как «мужчины Морены, женские платья, высокие и полные».

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