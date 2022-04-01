Это видео Лины Теджейро, которое Instagram подверг ее цензуре: «Я больше не собираюсь настаивать»

Среди постов, сделанных Линой Теджейро в ее социальных сетях, есть несколько комедийных видео, в основном те, которые так популярны в дубляже на TikTok, например, в прошлый четверг, 31 марта, актриса опубликовала видео в своем аккаунте TikTok, а также в Instagram, в котором она выступает в роли ньера и дублирует аудио, которое она говорит такие вещи, как: «Я могу быть девушкой, но не кем угодно, хорошо?... бум! gonorre* и заколоть его за сумасшедшего, за дурака, за грубость».

В свою очередь, llanera озаглавила эту публикацию как: «Когда меня зовут ñera» и, поскольку она записала это видео с комической точки зрения, она поставила лейбл Юмор.

Игривое видео, в котором Лина Теджейру ведет себя как няня

Однако, хотя пост все еще указан в TikTok в Instagram, история была совершенно другой, так как его видео было удалено. Затем, из своих историй в Instagram, Теджейру прокомментировал произошедшее и положил на стол свои опасения по поводу перепубликации видео в этой социальной сети.

«Эй, они удалили мой TikTok, они удалили мою Reel de la ñera, потому что я думаю, что многие люди сообщили об этом и удалили. Ну, что же нам с ним делать. Я боюсь снова поднять его и что они снова его опустят, что будут ругать меня, что они заберут мой счет», - были его первые слова на эту тему.

Однако актриса не сидела сложа руки и в конце концов решила уточнить, что «ничего плохого» в ее публикации не было, впоследствии видео няни снова появилось в ее Instagram, но только в разделе Reels, а не в ее ленте.

Лина Теджейро объяснила, почему Instagram скачал забавное видео, в котором она ведет себя как няня

«Они переиздали мне видео, я вроде как подал апелляцию, я сказал, что это ошибка, что в моем видео нет ничего плохого, и они переиздали его мне; так что, пожалуйста, не сообщайте об этом, не будьте такими... Я знаю, что произошло, и это то, что они удалили его, как из ленты, с самого начала Instagram, но если вы зайдете в барабаны там, вы увидите его там».

Однако, хотя казалось, что все снова в порядке, вскоре видео было снова удалено. «Они снова удалили видео и закрыли сеанс мобильного телефона, думаю, я больше не буду настаивать. Давайте забудем видео», - были слова, которые закрыли рассматриваемый вопрос.

В прошлое воскресенье, 20 марта, в календаре была выбрана дата для разработки премии India Catalina 2022 Awards, которая сейчас находится в 38-й версии. И, Лина Теджейро была номинирована на эту награду, в частности, ее имя было включено в категорию «Лучшая актриса второго плана в теленовелле, сериале или мини-сериале»; за какую постановку? Ну, за его работу, проделанную в «Chichipatos», сериале, который публика может смотреть на Netflix.

Однако актриса llanera не победила в качестве победителя, этот титул завоевала Марсела Бенхумеа из-за ее выступления в роли Эстер Даза в фильме «Избранная внучка», поэтому вот реакция Лины Теджейру после того, как она не выиграла:

Реакция Лины Теджейру на то, что она не победила в «Каталине Индии», на которую она была номини

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