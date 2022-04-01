Так будет сыгран 14-й день лиги BetPlay

BOGOTA. Septiembre 27 de 2020. Independiente Santa Fé enfrenta a Millonarios FC por la fecha 10 de la Liga BetPlay DIMAYOR I 2020 jugado en el estadio Nemesio Camacho El Campín de la ciudad de Bogotá. (Dimayor)





С целью достижения квалификации для первой половины года хоум-ранов, чтобы сыграть первую звезду 2022 года, начинается новый день Betplay League для звезды середины года.

Встреча Equidad Seguros и Deportivo Cali открывает день: посетитель прибудет на стадион Techo (Богота) после победы над Кортулуа со счетом 2:1 в Пальмасеке. Баланс для зелено-белых — 1 победа, 2 поражения и 1 ничья.

Как прецедент этого матча, последние 5 раз они оба встречались: Equidad Seguros одержал 1 победу, а Депортиво Кали добавил 2; два матча закончились равномерно на табло.

В субботу дата будет выдвинута с четырьмя яркими обязательствами, одно из которых рано днем в Атанасио Жирардо с местным Депортиво Индепендьенте Медельин против клуба Envigado Fútbol.

В 16:05 на стадионе Эрнана Рамиреса Вильегаса Депортиво Перейра примет «Депортес Толима» с целью возможного перехода к следующему этапу визита. Местный житель должен будет искать три очка, если он хочет войти в восьмерку в Колумбии.

Позже Patriotas получит второе место в таблице, Atlético Nacional, который будет стремиться сохранить дистанцию с лидером Мильонариосом, который столкнется с Америкой де Кали в Паскуаль Герреро в классике свидания.

В Митрополите Барранкильи младшего из Барранкильи посещает Альянса Петролера с 20:15.

Четырнадцатый день лиги BetPlay продолжится в воскресенье с 3 часов дня матчем между «Золотыми Орлами» против Ягуареса де Кордовы.

Самый яркий матч дня состоится в Паскуаль Герреро в 5:30 дня, когда Америка де Кали примет лидера Мильонариоса. «Амбассадор» будет стремиться войти в следующий раунд, в то время как Америка будет стремиться к ничьей без своего тренера Хуана Карлоса Осорио.

Воскресный день заканчивается в Боготе, когда Индепендьенте Санта-Фе встретится с Унионом Магдаленой, начиная с 7:35 вечера.

В понедельник 14-й день колумбийского футбола завершится обязательствами Кортулуа против Депортиво Пасто на стадионе Досе де Октубре в Тулуа.

Чтобы закрыть блайнд, мяч переместится на стадион Пало Гранде в Манисалесе, где Онсе Калдас будет стремиться приблизиться к турнирной таблице с Атлетико Букараманга.





Йони Гонсалес забил свой второй гол за «Депортиво Кали» в Лиге BetPlay. Рядом с ним на изображении Агустин Вулетич. Фото: Димайор





Расписание БетПлей Лига ДИМАЙОР I-2022

1 апреля

Эквити против Депортиво

Хора: 19:40 вечера

Стадион: Столичная крыша

Трансмиссия: победа/победа +

2 апреля

Индепендьенте Меделлин vs Энвигадо

Хора: 14:00

Стадион: Атанасио Хирардот

Коробка передач: Win+

Депортиво Перейра vs Спортс Толима

Гора: 16:05 вечера,

Стадион: Эрнан Рамирес Вильегас

Трансмиссия: победа/победа +

Патриотс vs Атлетико Насьональ

Хора: 18:10 вечера

Стадион: Ла Индепенденсия

Коробка передач: Win+

Юниор против нефтяного альянса

Хора: 20:15 вечера

Стадион: Метрополитано

Коробка передач: Win+

3 апреля

«Золотые орлы» против «Ягуарс»

Хора: 15:00

Стадион: Альберто Грисалес

Трансмиссия: победа/победа +

Америка де Кали vs Мильонариос

Хора: 17:30 вечера,

Стадион: Паскуаль Герреро

Коробка передач: Win+

Индепендьенте Санта-Фе vs Унион Магдалена

Хора: 19:35

Стадион: Эль Кампин

Коробка передач: Win+

4 апреля

Кортулуа vs Депортиво Пасто

Хора: 16:00

Стадион: 12 октября

Трансмиссия: победа/победа +

Онсе Калдас vs Атлетико Букараманга

Хора: 20:00

Стадион: Палогранде

Коробка передач: Win+

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