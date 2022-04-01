Так будет сыгран 14-й день лиги BetPlay

С целью достижения квалификации для первой половины года хоум-ранов, чтобы сыграть первую звезду 2022 года, начинается новый день Betplay League для звезды середины года.
Встреча Equidad Seguros и Deportivo Cali открывает день: посетитель прибудет на стадион Techo (Богота) после победы над Кортулуа со счетом 2:1 в Пальмасеке. Баланс для зелено-белых — 1 победа, 2 поражения и 1 ничья.
Как прецедент этого матча, последние 5 раз они оба встречались: Equidad Seguros одержал 1 победу, а Депортиво Кали добавил 2; два матча закончились равномерно на табло.
В субботу дата будет выдвинута с четырьмя яркими обязательствами, одно из которых рано днем в Атанасио Жирардо с местным Депортиво Индепендьенте Медельин против клуба Envigado Fútbol.
В 16:05 на стадионе Эрнана Рамиреса Вильегаса Депортиво Перейра примет «Депортес Толима» с целью возможного перехода к следующему этапу визита. Местный житель должен будет искать три очка, если он хочет войти в восьмерку в Колумбии.
Позже Patriotas получит второе место в таблице, Atlético Nacional, который будет стремиться сохранить дистанцию с лидером Мильонариосом, который столкнется с Америкой де Кали в Паскуаль Герреро в классике свидания.
В Митрополите Барранкильи младшего из Барранкильи посещает Альянса Петролера с 20:15.
Четырнадцатый день лиги BetPlay продолжится в воскресенье с 3 часов дня матчем между «Золотыми Орлами» против Ягуареса де Кордовы.
Самый яркий матч дня состоится в Паскуаль Герреро в 5:30 дня, когда Америка де Кали примет лидера Мильонариоса. «Амбассадор» будет стремиться войти в следующий раунд, в то время как Америка будет стремиться к ничьей без своего тренера Хуана Карлоса Осорио.
Воскресный день заканчивается в Боготе, когда Индепендьенте Санта-Фе встретится с Унионом Магдаленой, начиная с 7:35 вечера.
В понедельник 14-й день колумбийского футбола завершится обязательствами Кортулуа против Депортиво Пасто на стадионе Досе де Октубре в Тулуа.
Чтобы закрыть блайнд, мяч переместится на стадион Пало Гранде в Манисалесе, где Онсе Калдас будет стремиться приблизиться к турнирной таблице с Атлетико Букараманга.
Расписание БетПлей Лига ДИМАЙОР I-2022
1 апреля
Эквити против Депортиво
Хора: 19:40 вечера
Стадион: Столичная крыша
Трансмиссия: победа/победа +
2 апреля
Индепендьенте Меделлин vs Энвигадо
Хора: 14:00
Стадион: Атанасио Хирардот
Коробка передач: Win+
Депортиво Перейра vs Спортс Толима
Гора: 16:05 вечера,
Стадион: Эрнан Рамирес Вильегас
Трансмиссия: победа/победа +
Патриотс vs Атлетико Насьональ
Хора: 18:10 вечера
Стадион: Ла Индепенденсия
Коробка передач: Win+
Юниор против нефтяного альянса
Хора: 20:15 вечера
Стадион: Метрополитано
Коробка передач: Win+
3 апреля
«Золотые орлы» против «Ягуарс»
Хора: 15:00
Стадион: Альберто Грисалес
Трансмиссия: победа/победа +
Америка де Кали vs Мильонариос
Хора: 17:30 вечера,
Стадион: Паскуаль Герреро
Коробка передач: Win+
Индепендьенте Санта-Фе vs Унион Магдалена
Хора: 19:35
Стадион: Эль Кампин
Коробка передач: Win+
4 апреля
Кортулуа vs Депортиво Пасто
Хора: 16:00
Стадион: 12 октября
Трансмиссия: победа/победа +
Онсе Калдас vs Атлетико Букараманга
Хора: 20:00
Стадион: Палогранде
Коробка передач: Win+
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