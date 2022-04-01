«Они отклонили мое предложение»: Габриэль Квадри объяснил, почему он начал «зафарранчо» с Сальмой Луэвано

После того, как депутаты Национального движения за возрождение (Морена) и Лейбористской партии (PT) вышли на пленарное заседание Сан-Лазаро в знак протеста против трансфобных комментариев законодателя Партии национального действия (PAN) Габриэля Квадри, пианист объяснил, в чем причина «зафарранчо».

Через свой аккаунт в Twitter депутат пояснил, что в прошлую пятницу, 31 марта, в нижней палате в нижней палате обсуждалось мнение о психическом здоровье транс-детства, и в связи с этим он предложил не допустить получения несовершеннолетними лечения для изменения пола без постановления суда.

Кроме того, он указал, что родители или опекуны несовершеннолетних должны будут подписать согласие на смену пола, поскольку, по словам депутата бело-голубого, лечение является «необратимым» и имеет «серьезные последствия для здоровья».

El diputado lamentó que el partido guinda rechace su propuesta (Foto: Twitter/@g_quadri)

В другом сообщении депутат выразил сожаление, что партия вишни отклонила его предложение, поскольку, пояснил он, дети и подростки теперь смогут проходить гормональное лечение и калечащие операции на половых органах «по своему усмотрению».

На его публикации реакция пользователей сети не заставила себя долго ждать, так как несколько пользователей бросились против комментариев законодателя как трансфобных.

Некоторые пользователи сети объяснили, что люди, которые проходят лечение, проходят медицинское, психологическое и психиатрическое обследование перед выполнением процедуры. «Вы не поймете ситуацию, если не будете знать ее, приблизитесь к встрече с людьми, которые решат начать переход, и если вы будете эмпатом, вы поймете важность этого», - написал один из них.

Gabriel Quadri responsabilizó a las personas que “lo insultaron, agredieron y amenazaron” de lo que le pueda pasar (Foto: Twitter/g_quadri)

Кроме того, вскоре после окончания заседания Палаты депутатов Габриэль Квадри возложил на людей, которые «оскорбляли, нападали и угрожали» ему, ответственными за то, что может случиться с его женой, детьми или его личностью.

Во время пятничного заседания Квадри назвала депутата парламента Морениста Сальму Луэвано «сэр», хотя она называет себя женщиной, потому что после представления своего предложения на пленарном заседании Луэвано обвинила его в пропаганде гендерного насилия и назвала его убийцей.

«Скажите мистеру Квадри, что он убийственный негодяй, потому что это то, что граничит, и мы не позволим ему. Как женщина с гордостью транссексуала, я хочу сказать мужчине, что она очень ошибается и что она также помнит, что у нее есть дети и семья, и, надеюсь, она закроет рот», - сказала депутат.

В ответ панист подчеркнул, что Морениста угрожал ему: «Я отмечаю, что господин Луэвано угрожает мне в рамках пленарного заседания и что он не представляет никаких аргументов на тему, с которой мы имеем дело, он только оскорбляет и дисквалифицирует».

Во время пятничного заседания Квадри назвал депутата парламента Морениста Сальму Луэвано «сэр», хотя она и идентифицирует себя как женщину (Видео: Twitter/ @Sublevados_)

Учитывая это, мореноисты взяли пленарное заседание и попросили президента, в свою очередь, Сантьяго Криля, исключить депутата из Национального действия.

После того, что произошло в Сан-Лазаро, Национальный совет по предотвращению дискриминации (Конапред) попросил нижнюю палату оставаться местом, представляющим уважение к разнообразию и плюрализму, «поскольку законодательное пространство создает и укрепляет социальную ткань».

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