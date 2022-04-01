Они приговорили к 50 годам тюрьмы «Гуэро Техас» Северо-Восточного картеля

Они приговорили к 50-летнему тюремному заключению Ивана Эдуардо по прозвищу «Эль Гуэро Техас», предполагаемого регионального лидера Северо-Восточного картеля в штате Тамаулипас.

Генеральная прокуратура штата (FGJE) опубликовала заключение через свои социальные сети. Согласно краткому сообщению прокуратуры, Al Güero Texas был вынесен обвинительный приговор за преступление похищения при отягчающих обстоятельствах, которое произошло в 2017 году.

«#FGJT_Informa Прокуратура, прикрепленная к #UECS, получила 50-летний тюремный срок против Ивана Эдуардо «H», также известного как «Эль Гуэро Техас», за преступление похищения при отягчающих обстоятельствах, события с 15 по 20 сентября 2017 года в #CiudadVictoria #Tamaulipas»

Иван Эдуардо был арестован в мае 2018 года в муниципалитете Эскобедо, расположенном в штате Нуэво-Леон, где на него также действовала та же преступная организация. Муниципальная полиция и полиция штата участвовали в аресте.

Он был задержан после погони на перекрестке Колумбийского шоссе в направлении шоссе Монклова вместе с другим 22-летним мужчиной, опознанным как Мигель Хайр.

Он был опознан как член Северо-восточного картеля (фото: FGJ Tamaulipas)

Задержанные ехали в фургоне GMC Sierra, который пытался скрыться после того, как его перехватили власти. Это привело к продолжению работы в этих разделах.

Однако Гуэро Техас и его предполагаемый сообщник потеряли контроль над фургоном, и он ударился о подпорную стену, поэтому они смогли арестовать двоих. В то время как другие предполагаемые сообщники скрылись в подразделении белых Шайеннов.

Они были обеспечены многочисленными дозами кокаина и синтетического наркотика (кристалла). Он был идентифицирован как член Северо-восточного картеля и региональный лидер этой организации в городе Виктория.

С тех пор упоминалось, что в штате Тамаулипас был выдан ордер на арест Güero Texas за его незаконную деятельность в этом образовании, главным образом за нападения на государственных служащих.

Поэтому они связались со своими коллегами с целью перевода его в Центр исполнения санкций в Сьюдад-Виктории.

Северо-восточный картель распространял сообщения о наркотиках в городе Камарго, штат Тамаулипас

Помимо времени, которое ему придется отбывать в тюрьме, он также должен заплатить сумму в размере 337 960 песо.

Аналогичным образом, 13 марта был арестован «Уэво» Тревиньо, лидер северо-восточного картеля в Нуэво-Ларедо, что вызвало волну насилия в штате в ранние часы 14-го.

Он племянник последнего лидера Лос-Зетас Мигеля Анхеля Тревиньо Моралеса, Z-40 и Оскара Омара Тревиньо Моралеса, Z-42. Он также является лидером вооруженной группы Troops of Hell, ячейки Северо-Восточного картеля, которая развязала насилие в Тамаулипас.

Тревиньо был экстрадирован в США через несколько часов после захвата, где ему предъявлены обвинения, связанные с оборотом наркотиков и отмыванием денег.

Находясь в Мексике, он разыскивается за насильственное исчезновение, так как он и его преступная ячейка носили военно-морские костюмы для совершения своих преступлений.

В течение более двух десятилетий, с 2000 по 2012 год, Тамаулипас постоянно страдал от последствий преступной жестокости в результате столкновений между преступными группировками, такими как Картель Персидского залива, Лос-Зетас, а также с группами из картелей Синалоа и Хуареса.

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