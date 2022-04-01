Они захватили бывшего бойфренда адвоката, который был найден мертвым в Черкасии (Киндио) после выгула своих питомцев

Dos mujeres participan el 19 de junio de 2020 de un plantón para protestar por los feminicidios ocurridos este año en el país, especialmente durante la cuarentena nacional para contener la expansión del COVID-19, en Medellín (Colombia). EFE/Luis Eduardo Noriega A.

Кажется, все указывает на то, что убийство адвоката Йенни Каролайн Нохавы 11 марта в муниципалитете Черкасия (Киндио) было убийством женщины, в котором ее бывший партнер был главным подозреваемым, который был схвачен в прошлую среду, 30 марта, в том же городе.

Как сообщалось в региональной газете El Quindiano, обыск и обыск проводились Отделом уголовных расследований (Сихин) этого департамента в координации с Генеральной прокуратурой страны.

Даже сам губернатор Киндио Роберто Хайро Харамильо Карденас сообщил через свой официальный аккаунт в Twitter, что этот процесс требует значительной следственной работы со стороны военнослужащих.

«Поимка Кристиана Алехандро Оспина, предположительно ответственного за убийство Йенни Каролайна, является результатом тщательного расследования и координации с властями. Мы сохраняем бдительность и будем гарантами правосудия для выяснения преступления. Ни на одного меньше», - сказал он.

Между тем, в другом издании этого департамента, Quindío Noticias, указано, что арест Оспины был легализован в четверг днем.

Последний раз Нохавауэ видели живой, когда она выводила своих собак на прогулку, как раньше, но через несколько часов она была найдена мертвой, после того как поняли, что домашние животные вернулись в дом, где она проживала без компании жертвы, в районе Ла-Планча.

Однако, увидев, что прошло много времени без возвращения женщины и что собаки вернулись одни, они начали поиски и предупредили власти, а позже обнаружили ее мертвой в лесистой местности этого муниципалитета.

Власти, осуществившие соответствующую отмену, подошли к делу и начали расследование для определения обстоятельств его смерти.

Это преступление вызвало возмущение среди населения, которое во время похорон молодой женщины продемонстрировало в белых футболках и бомбах и почтило память в виде демонстрации.

После судебно-медицинского анализа было установлено, что у нее были следы насилия и ножевые ранения, поэтому первоначально гипотеза о том, что убийство молодой женщины было вызвано ограблением, однако, по прошествии нескольких дней эта возможность была исключена, так как мотивы были разными, чтобы лишить ее вашего пожитки.

Молодая женщина училась в Университете Ла Гран-Колумбия в Армении и была в седьмом семестре своей карьеры, когда ее лишили жизни. Именно это и вызвало новость, которая привела к приостановке занятий в тот день.

Преступление стало известно именно тогда, когда корпорация Sisma Mujer опубликовала отчет, в котором было установлено, что число убийств женщин в Колумбии возросло.

Рост составил 12,3 процента по сравнению с предыдущим годом, поскольку 210 женщин были убиты в случаях сексистского насилия, большинство из которых моложе 30 лет, как указано в этой организации, которая пояснила, что это самый высокий показатель за последние годы.

Согласно одной из оценок, согласно ежегодному балансу НПО по борьбе с насилием в отношении женщин, который отражает официальные данные Управления уголовных расследований (Dijín) Национальной полиции, одна женщина становилась жертвой убийства женщин каждые 41,7 часа.

По словам Сисмы Мухерес, более половины этих убийств женщин были совершены женщинами в возрасте до 30 лет, а 17 жертв были несовершеннолетними, из которых следует, что с 1 января по 3 марта этого года 35 женщин уже были убиты, то есть одна каждые 42 часа.









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