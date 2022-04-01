Они захватили Еву Лонгорию на Юкатане, где она записывает сериал «Buscando a México»

Actor Eva Longoria poses at the LACMA Art+Film Gala in Los Angeles, California, U.S. November 6, 2021. REUTERS/Mario Anzuoni

Американская актриса Ева Лонгория находится в мексиканском штате Юкатан, где ее запечатлели поклонники и СМИ во время записей во многих природных местах и ресторанах сериала «В поисках Мексики» или «Buscando a México» для ее перевода на испанский язык, из сети CNN.

Официальные государственные источники сообщили информационному агентству EFE, что это серия, аналогичная той, что они делали в Италии под названием «Стэнли Туччи: поиск Италии», где будут исследованы, в частности, места общего и туристического интереса, такие как рестораны.

Однако о количестве или названии природных или археологических учреждений и районов, которые посетила или будет посещать актриса, родившая «Габриэль Солис» из «Отчаянных жен», пока не сообщается.

Что стало известно, так это то, что первое место, которое Ева Лонгория посетила в штате Юкатан, было одним из многих соседских рынков, которые существуют в колониях города Мерида, и где она села завтракать, вероятно, во время записи одной из глав своего следующего проекта, чтобы быть выпущен.

Еву Лонгорию схватили на Юкатане, где она снимает новый документальный фильм о Мексике REUTERS/Марио Анзуони

Кроме того, стало известно, что актриса записала несколько отрывков в такерии в центре Мериды, которая выделяется традиционным блюдом из юкатана cochinita pibil.

Во время пребывания в заведениях питания актриса произвела фурор не из-за того, что ела панучо со столовыми приборами, а из-за их красоты и простоты, что сразу привлекло внимание всех юкатекских и юкатинских женщин, которым посчастливилось оказаться в одном месте и в одном месте. время.

На самом деле, несколько человек подошли к актрисе, чтобы сделать несколько фотографий памяти с главным героем «Buscando a México».

В сериале, как сообщает агентство, будет не только остановка на Юкатане, но и традиционные деликатесы и напитки из этой страны, такие как текила из Халиско, панучо из Юкатана и знаменитый моле из Пуэблы.

Ева Лонгория посетит Халиско и Пуэблу Фото: EFE/EPA/КЭРОЛАЙН БРЕМАН

Последним проектом Евы Лонгории стал документальный фильм «Гражданская война», в котором рассказывается о соперничестве между боксерами Оскаром де ла Хойей и Хулио Сезаром Чавесом и о том, что это значило для мексиканского сообщества в Соединенных Штатах.

«Я на 100% мексиканец и на 100% американец. В то же время. Вам не нужно выбирать», - сказал Лонгория на презентации фильма, сюжет которого рассматривает различия между Чавесом, мексиканским боксером, и Де ла Хойей, перспективным молодым американцем мексиканского происхождения.

Пик его соревнований пришелся на 1996 год, когда бой между двумя спортсменами разделил мексиканское сообщество между теми, кто поддерживал Чавеса, легенду бокса в своей стране, и теми, кто сделал выбор в пользу Де ла Хойи, рассматриваемого другими как американский чужой своей культуре.

«Мы с Оскаром (де ла Хойя) дружим уже 25 лет и он сказал мне, что хочет, чтобы я снял документальный фильм о годовщине боя», - пояснил Лонгория во время послепремьерного коллоквиума.

Ева Лонгория увлечена документальными фильмами Фото: EFE/EPA/ЭТЬЕН ЛОРАН/Архив

Лонгория, которая до сих пор сняла несколько телевизионных проектов и короткометражных фильмов, выразила свою любовь к документальному жанру: «Это одно из моих любимых медиа. Мне нравится очеловечивать проблемы».

С информацией от EFE

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