Это красные линии Либеральной партии, которые определят ее поддержку кандидатуры в президенты.

Поддержка, которую Либеральная партия может оказать на предстоящих выборах, стала темой разговоров в стране. Единственный глава либерализма Сесар Гавирия, который также был президентом Республики, провел несколько встреч с некоторыми кандидатами, которые стремятся попасть в Каса-де-Нариньо.

В этот четверг секретарь партии Мигель Анхель Санчес объявил, какие «красные линии» должен соблюдать кандидат, которого они решат поддержать в кампании за пост президента Республики. В треде Twitter он заявил, что первым ограничением будет то, что в следующем правительстве не должно быть учредительного.

В списке он также упоминает, что не следует возвращаться к модели перевыборов, которая была у Колумбии до 2014 года, и они просили уважать сбережения в пенсионных фондах. Они также потребовали приверженности выполнению Мирного соглашения, а также сохранению уважения к Специальному судье мира (JEP).

Красные линии Либеральной партии. Скриншот.

Другие красные линии, о которых он упомянул, были: установить аграрную политику по определенным цифрам, стремиться к достойной жизни и базовому доходу для всех, защищать частную собственность, уважать социальный протест, гарантировать независимость совета директоров Banco de la República, и он понимает, что» прогресс — это больше достоинства, больше демократии и уважения к нашим институтам».

Хотя скамья Либеральной партии не выбрала, кого поддержать в президентской кампании, эти красные линии задают первые параметры. Кроме того, важно отметить, что бывший президент обсудил это видение страны с кандидатами, с которыми встречался.

Встреча с Федерико Гутьерресом

В прошлую среду встретились бывший президент Сесар Гавирия Трухильо и кандидат в президенты от сборной Колумбии Федерико Гутьеррес. На встрече, которая длилась более трех часов, кандидат в президенты представил свои основные предложения единоличному лидеру Либеральной партии.

«Перед лицом программных подходов есть много совпадений, я бы сказал, в подавляющем большинстве, если это не полностью», - сказал кандидат в сборную Колумбии. В свою очередь, он говорил о красных линиях либерализма: «это не красные линии для меня, потому что я защищаю демократию и свободу, красные линии - для тех, кто действительно подвергает эти принципы риску. Любое соглашение должно быть заключено на программной основе, чтобы Колумбия добилась успеха».

Важно отметить, что в случае, если Либеральная партия решит поддержать предвыборную кампанию Федерико Гутьерреса, кандидат получит поддержку традиционных скамеек страны, поскольку Консервативная партия подтвердила, что поддержит начинающую команду Колумбии.

Встреча с Роем Баррерасом о Петро

В среду сенатор Петрист Рой Баррерас встретился с Сезаром Гавирией, несмотря на то, что бывший президент прервал диалоги с Историческим пактом.

Хотя Баррерас, который был избран в Сенат в политическом альянсе Густаво Петро, заверил, что мосты между петрианством и либерализмом восстановлены, несколько СМИ страны заявили, что Гавирия выдвинул ряд просьб об оценке возможных альянсов.

По данным прессы, глава «красного коллектива», как сообщается, попросил Петро публично извиниться перед ним, после того как его вице-президентская формула Франсия Маркес допросила его в прямом эфире и в прямом эфире.

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