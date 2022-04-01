Видео предполагаемого нападения украинских вертолетов на топливный бак на территории России

Россия заявила, что два украинских вертолета бомбили бензобак в западном российском городе Белгород 40 километров от границы с Украиной. По оценкам Кремля, атака повлияет на двусторонние переговоры по прекращению наступления на Украине.

«Понятно, что это нельзя рассматривать как нечто, что создаст правильные условия для продолжения переговоров», — заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Предполагаемое нападение не было опровергнуто или подтверждено Украиной, и эксперты анализируют, может ли это быть операция под «фальшивым флагом», организованная Москвой с целью поставить палки в колеса на мирных переговорах, которые они проводят с правительством Киева.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что не может подтвердить или опровергнуть информацию из Москвы. «Я гражданский», - сказал он прессе в Варшаве.

Это нападение, первое в своем роде со стороны украинской авиации, если оно подтвердится, происходит после того, как Россия неоднократно заявляла, что она полностью контролирует воздушное пространство Украины, где она проводит так называемую «специальную военную операцию».

Как заявил в своем аккаунте в Telegram губернатор Белгорода Вячеслав Гладков, «произошел пожар на нефтебазе из-за бомбардировки двух украинских военных вертолетов, которые вторглись на территорию России на малой высоте».

В другом сообщении губернатор указал, что пожарные работают над тушением пожара и что два сотрудника склада получили ранения. Министерство по чрезвычайным ситуациям России заявило со своей стороны, что на месте происшествия вмешались 170 спасателей.

Министерство опубликовало видео, на котором пожарные в тепловых костюмах тушат пламя. Он сказал, что его предупредили о пожаре в 05:51 (02:51 GMT) и подтвердили баланс двух раненых.

Энергетический гигант «Роснефть», которому принадлежит склад, сообщил российским агентствам, что эвакуировал персонал на месте.

С другой стороны, директор печатного станка под Белгородом Константин Лайнов заверил, что его компания подверглась обстрелу с вертолета.

«Вертолеты обстреляли нас ракетами (...) окна повреждены, оборудование разрушено или повреждено (...) крыша повреждена», - сказал он госоргану ТАСС.

(С информацией от AFP)

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