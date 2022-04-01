«Проходит время и правда, которая исчезает, к сожалению»: Маза Маркес перед JEP

31 марта JEP заслушала генерала Мигеля Маса Маркеса о деле исчезновения и геноцида партии Патриотический союз. На сцене Маза настаивал на том, что ничего не знает о последующих действиях DAS левого движения. Он также заявил, что не помнит некоторых документов, представленных магистратом переходного суда мира Густаво Салазаром, который распорядился о последующих действиях различных политических лидеров.

Маза сказал, что эти события произошли почти 40 лет назад, поэтому он не может вспомнить каждую деталь и использовал фразу, которая не прошла хорошо среди жертв.

После вмешательства бывшего директора DAS адвокат JEP Алонсо Пио Фернандес заверил, что Маза Маркес не ответил на заданный вопрос и дал неполные ответы.

«Вы хотите повторить уважительное приглашение, вы сказали, что «время идет, и правда уходит», но идея заключается в том, что правда не исчезает», - сказал прокурор, который утверждал, что показания бывшего директора DAS имеют жизненно важное значение для установления истины о вооруженном конфликте.

Со своей стороны, представитель жертв Марта Мурильо указала, что Маса Маркес не добилась достаточного прогресса в реальных показаниях.

Что касается преступлений, Маса Маркес настаивал на том, что безопасность кандидатов в президенты Бернардо Харамильо и Карлоса Писарро, убитых военизированными формированиями, находится не в его ведении, а на других членах DAS

Салазар напомнил г-ну Мазе, что он появляется не только из-за его возможной ответственности, но и из-за ответственности своих подчиненных в качестве директора ДАС.

Перед закрытием разбирательства судья Салазар представил несколько разведывательных документов 1986 и 1987 годов, в которых перечисляются лидеры УП с конкретными данными об их штаб-квартире и деятельности в политическом движении, которые впоследствии были убиты или подвергались угрозам.

Наконец, Маза заверил, что DAS является «голодающим организмом», не имеющим возможности проводить такие последующие действия. Он отметил, что в этих местах действуют учреждения с большим потенциалом, такие, как полиция и армия. Он сказал, что не отдавал приказа на эти последующие действия.

Адвокат бывшего директора DAS Виктория Грилло пояснила, что Маза взял на себя обязательства перед JEP и приносит правду, но что из-за своего возраста и состояния здоровья ему трудно вращать речь и отвечать на некоторые вопросы о фактах, которые он не может вспомнить, однако, подчеркнул он что его приверженность истине.

После вмешательства представителя прокурора в JEP и представителей жертв, которые призвали Мазу Маркес приложить усилия для обеспечения того, чтобы этот процесс помог прояснить факты и узнать правду, настоящее разбирательство было закрыто.

Откладывая слушание, судья Густаво Салазар назначил 22 апреля на продолжение рассмотрения версии Мигеля Маса Маркеса по делу 06, которое расследует виктимизацию членов Патриотического союза.

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