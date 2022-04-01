Зарплата, которую мэр Боготы Клаудия Лопес будет получать с этого месяца

30 марта президент Иван Дуке и министр труда Анхель Кустодио Кабрера подписали указ 473 от 29 марта 2022 года, который официально увеличил заработную плату государственных служащих в стране на 7,26%. Мера, которая приютила как президента, так и его правительственную команду, также пошла на пользу мэру Боготы Клаудии Лопес. Здесь мы расскажем, сколько выиграл местный президент в этом году.

Следует отметить, что годовая зарплата местного президента Боготы устанавливается каждый год в зависимости от процентного увеличения индекса потребительских цен (ИПЦ). Кроме того, важно иметь в виду, что зарплата бургомистра города также относится к особой категории, присвоенной столице страны из-за количества ее жителей.

По этой причине в 2021 году мэр Клаудия Лопес стала самым высокооплачиваемым чиновником своего рода во всей стране: 16 471 956 долларов.

В этом году президент Боготы, похоже, продолжит возглавлять рейтинг бургомистров, которые получают больше всего денег каждый месяц, принимая во внимание положения указа, подписанного президентом Дуке и министром труда, в котором было установлено, что новая зарплата будет иметь обратную силу в следующий платеж, то есть он будет выплачен с 1 января этого года, Клаудия Лопес будет получать ежемесячную зарплату в размере 18 755 197 долларов, принадлежащую к особой категории губернаторов.

Что касается губернаторов первой категории, то в этом году их заработная плата составляла 15 891 504 человека; во второй категории — 15 280 293, а в третьей и четвертой категориях — 13 147 740.

Фото файла. Иван Дуке Маркес, президент Колумбии, выступает на Конференции ООН по изменению климата (COP26) в Глазго, Шотландия, Великобритания, 2 ноября 2021 года. Фото: REUTERS/Ханна Маккей

Повышение заработной платы государственных служащих, установленное Указом 473, также укрыло президента Республики Ивана Дуке. Согласно документу, глава государства «будет постоянно начислять базовую надбавку, равную той, которая начисляется членам Конгресса Республики, и в два раза превышает расходы на представительство, которые они получают».

В этом смысле, согласно указу, зарплата президента увеличилась на 2,3 миллиона песо по сравнению с 2021 годом, что означает, что к 2022 году президент Дуке получит сумму в размере 34,3 миллиона песо, как и конгрессмены.

В случае вице-президента Республики, а также министра иностранных дел Колумбии Марты Лусии Рамирес ее зарплата составляла 28 408 081 долл. США, в то время как министры заработали бы 21 147 049 долл. США, что включает их представительские расходы. Что касается заместителей министров и заместителей директоров, то их зарплата на 2022 год составила чуть более 11 миллионов песо.

Следует напомнить, что судебная власть, вооруженные силы, национальная полиция, Генеральная прокуратура и другие надзорные органы, а также преподаватели, работающие непосредственно на государство, также воспользовались этим повышением заработной платы.





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