«INE должен перестать быть наследием групп»: Клаудия Шейнбаум защитила избирательную реформу AMLO

Глава правительства Мехико (CDMX) Клаудия Шейнбаум Пардо выступила в защиту избирательной реформы президента Андреса Мануэля Лопеса Обрадора (AMLO), заверив, что Национальный избирательный институт (INE) стать достоянием некоторых групп.
На пресс-конференции столичный президент напомнил, что избирательный орган принадлежит народу, однако в последние годы институт стал достоянием властных групп.
Он повторил, что демократия также принадлежит народу, поэтому избирательные советники должны помнить, что они должны свою зарплату и должность мексиканцам.
«НСИ принадлежит народу Мексики, а не избирательным советникам, а не политическим партиям. Демократия — это что-то для каждого, как это предусмотрено Конституцией Республики. Так что, чтобы избирательные советники больше не распределялись по квотам и что они действительно чувствуют, что их позиция, их назначение, они обязаны им народу Мексики, не может быть ничего лучше для укрепления демократии в нашей стране», - сказал он.
По этой причине глава местной исполнительной власти продолжила, она согласна с избирательной реформой президента Лопеса Обрадора, который предлагает, среди прочего, выборы магистратов и судей Института выборов и избирательного трибунала судебной власти Федерации (TEPJF) путем голосования граждан, поскольку, если это произойдет, это «укрепит органы и демократию».
В конце своей пресс-конференции столичный президент написала: «Демократия не является частью НИС или какой-либо группы или партии, она принадлежит народу. Демократия — это суверенитет народа и право народа избирать и оценивать своих правителей».
Следует напомнить, что 30 марта президент Лопес Обрадор объявил, что инициатива избирательной реформы, которую он представит законодательной власти, включает сокращение многомандатных депутатов и сенаторов.
«Это сокращение числа; не более того, что мы все еще анализируем, остались ли только избранные законодатели, мы это видим, но снижение, без сомнения, будет», - сказал он.
Во время своей традиционной утренней пресс-конференции федеральный президент пояснил, что его инициатива также включает сокращение бюджета политических партий и Национального института выборов.
Аналогичным образом, в рамках реформы приоритет отдается выборам путем прямого голосования народных советников и магистратов НИС. В соответствии с этим законом исполнительная, законодательная и судебная ветви власти представляют по 20 кандидатов, имеющих в общей сложности 20 граждан с гендерным равенством, и тот, кто наберет наибольшее количество голосов, поданных гражданами, станет новым обладателем НИС.
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