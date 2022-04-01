«INE должен перестать быть наследием групп»: Клаудия Шейнбаум защитила избирательную реформу AMLO

CIUDAD DE MÉXICO, 30NOVIEMBRE2021.- Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, en compañía del gabinete de Seguridad y Salud conformados por: Luis Cresencio Sandoval, secretario de la Defensa Nacional; Rafael Ojeda Durán, secretario de Marina, Luis Rodríguez Bucio, comandante de la Guardia Nacional y Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Seguridad Pública y Atención Ciudadana, así como Jorge Alcocer, secretario de Salud; Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción a la Salud y el secretario de Relaciones Exteriores Marcelo Ebrard, encabezaron la conferencia de prensa en el Antiguo Palacio Virreinal, sede del gobierno capitalino. Las y los funcionarios dieron cifras en materia de seguridad y acciones para combatir los delitos en la capital del país, así como el informe sobre el trato que ha tenido la pandemia por Covid-19 y su respectiva vacunación. FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM

Глава правительства Мехико (CDMX) Клаудия Шейнбаум Пардо выступила в защиту избирательной реформы президента Андреса Мануэля Лопеса Обрадора (AMLO), заверив, что Национальный избирательный институт (INE) стать достоянием некоторых групп.

На пресс-конференции столичный президент напомнил, что избирательный орган принадлежит народу, однако в последние годы институт стал достоянием властных групп.

Он повторил, что демократия также принадлежит народу, поэтому избирательные советники должны помнить, что они должны свою зарплату и должность мексиканцам.

Sheinbaum indicó que los consejeros electorales deben de recordar que su sueldo y su puesto se lo deben a los mexicanos (Foto: Galo Cañas/Cuartoscuro.com) Galo Cañas

«НСИ принадлежит народу Мексики, а не избирательным советникам, а не политическим партиям. Демократия — это что-то для каждого, как это предусмотрено Конституцией Республики. Так что, чтобы избирательные советники больше не распределялись по квотам и что они действительно чувствуют, что их позиция, их назначение, они обязаны им народу Мексики, не может быть ничего лучше для укрепления демократии в нашей стране», - сказал он.

По этой причине глава местной исполнительной власти продолжила, она согласна с избирательной реформой президента Лопеса Обрадора, который предлагает, среди прочего, выборы магистратов и судей Института выборов и избирательного трибунала судебной власти Федерации (TEPJF) путем голосования граждан, поскольку, если это произойдет, это «укрепит органы и демократию».

La jefa del Ejecutivo local está de acuerdo con la reforma electoral, pues de llevarse a cabo, “fortalecerá a los órganos y a la democracia” (Foto: Daniel Augusto/Cuartoscuro.com) Daniel Augusto

В конце своей пресс-конференции столичный президент написала: «Демократия не является частью НИС или какой-либо группы или партии, она принадлежит народу. Демократия — это суверенитет народа и право народа избирать и оценивать своих правителей».

Следует напомнить, что 30 марта президент Лопес Обрадор объявил, что инициатива избирательной реформы, которую он представит законодательной власти, включает сокращение многомандатных депутатов и сенаторов.

«Это сокращение числа; не более того, что мы все еще анализируем, остались ли только избранные законодатели, мы это видим, но снижение, без сомнения, будет», - сказал он.

La iniciativa también contempla la disminución de presupuesto de los partidos políticos y del Instituto Nacional Electoral (Foto: INE)

Во время своей традиционной утренней пресс-конференции федеральный президент пояснил, что его инициатива также включает сокращение бюджета политических партий и Национального института выборов.

Аналогичным образом, в рамках реформы приоритет отдается выборам путем прямого голосования народных советников и магистратов НИС. В соответствии с этим законом исполнительная, законодательная и судебная ветви власти представляют по 20 кандидатов, имеющих в общей сложности 20 граждан с гендерным равенством, и тот, кто наберет наибольшее количество голосов, поданных гражданами, станет новым обладателем НИС.

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