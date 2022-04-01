Группа аргентинской команды на чемпионате мира 2022 года в Катаре: дни, время и стадионы трех матчей

Удача мячей определила, что Аргентина входит в группу C чемпионата мира в Катаре и поделит Саудовская Аравия, Мексика и Польша. Команда Лайонела Скалони проведет свой первый матч 22 ноября против Саудовской Аравии на стадионе Лусаил.

В случае продвижения в конкурсе их соперники в 1/8 раунда покинут зону D, в которую входят Франция, Утешительный матч Конмебола против Азии (Перу против Арабских Эмиратов/Австралия), Дании и Туниса.

Хотя ФИФА опубликовала в предварительном просмотре расписание матчей, которое уже покидает путь Национальной сборной, через несколько минут после жеребьевки она открыла дверь для некоторых изменений в краткосрочной перспективе: «Обновленный календарь будет опубликован в ФИФА, как только стадионы и время матчей будут подтверждены».

У Альбичелесты была доступная группа, по крайней мере, в пределах панорамы, которую предлагают бас-барабаны. Он дебютирует против Саудовской Аравии, а из ciborium 2 это была Мексика (26/11), избегая столкновения с самыми могущественными (такими как Германия), хотя мы не должны брезговать властью ацтеков во главе со старым знакомым: Тата Мартино. А третьим соперником была Польша (30/11), команда, флагом которой является Роберт Левандовски, нападающий мюнхенской «Баварии», который только что боролся с Лионелем Месси за лучший футболист 2021 года: Блоха выиграла Золотой мяч, а полюс получил награду ФИФА «Лучший».

Делегация, возглавляемая DT Лионелем Скалони вместе со своим тренерским штабом (Вальтер Самуэль, Роберто Айяла, тренер по физкультуре Луис Мартин и Пабло Аймар) и Клаудио Тапиа, президент AFA (вместе с другими менеджерами, такими как Лучано Накис и Виктор Бланко, сотрудниками и администраторами) ушла удовлетворенной, но осторожно, не подрывая соперников. Его участники знают, что на чемпионате мира это может быть серьезной ошибкой.

«То, что я играл, мы собирались принять. Это группа с трудными командами. Мексика — сложный соперник, которого мы знаем; Польша в итоге хорошо обыграла Швецию, а Аравия забила очень хорошо. Мы уважаем всех, логически верим, что можем преуспеть, что можем хорошо провести групповой этап, но уважение - максимум», - сказал Гринго.

Затем он сосредоточился на ацтеках, с которыми сборная планировала провести товарищеский матч, который теперь будет исключен. «Исторически сложилось так, что Мексика — сложный соперник. Я пережил это в 2006 году как игрок, они провели отличный матч для нас, мы выиграли в дополнительное время с голом Макси (Родригес). Это была очень сложная игра. У него традиция Чемпионата мира по футболу, и это сложный соперник. Польша — хорошая команда с известными и высококлассными игроками. Априори у нас есть шансы, как было бы, если бы другой играл, потому что мы соревновались на равных», - заключил он.





ПОВЕСТКА ДНЯ АРГЕНТИНЫ НА ЧЕМПИОНАТЕ МИРА

• ДАТА 1:

Вторник, 22 ноября

7-е: Аргентина против Саудовской Аравии (стадион «Лусаиль»)





• ДАТА 2:

Суббота, 26 ноября

16:00: Аргентина — Мексика (стадион Лусаиль)





• ДАТА 3

Среда, 30 ноября

16hs: Аргентина — «Полония» (стадион 974)





* Аргентинское время

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