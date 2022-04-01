Великий национальный самбратон, обязательство по восстановлению экосистем в Колумбии

Министерство окружающей среды объявило, что в период с пятницы, 22 апреля, даты празднования Дня Земли, и 29-го числа того же месяца, в день празднования Дня древонасаждения, будет проведен Великий национальный посев, инициатива, направленная на содействие цели посадки 180 миллионов деревьев в Колумбия к 2022 году.

Об этом объявил министр окружающей среды Карлос Эдуардо Корреа, который пояснил, что эти массовые дни посадки местных деревьев, которые будут контролироваться и контролироваться природоохранными органами, обеспечивают такие преимущества, как фильтрация городских загрязнителей и мелких частиц; регулирование воды течь и улучшить их качество, смягчить изменение климата за счет поглощения CO2; и сохранить и увеличить биоразнообразие городов за счет обеспечения среды обитания, продовольствия и защиты растений и животных.

«Когда мы сажаем дерево, мы сеем жизнь. Я приглашаю всех колумбийцев присоединиться к нам в этот национальный день. Мы собираемся еще раз заявить миру, что Колумбия является крупным игроком в глобальной борьбе с изменением климата и что благодаря деревьям мы сможем улучшить дыхание Колумбии. Мы уже сообщили о посадке более 118 миллионов деревьев по всей стране. Именно с помощью фактов мы добиваемся этого», — заявил глава портфеля Ambiente.

Эта инициатива осуществляется в рамках программы «Respira», которая направлена на содействие образованию, сохранению и восстановлению экосистем страны, которая была недавно запущена для привлечения внимания к экологическому образованию, биоразнообразию и осведомленности о природных ресурсах, которые представляют собой одно из величайших богатств Колумбии.

Где сеять?

Для частных лиц или учреждений, заинтересованных в участии во времена Великого национального зембратона, они должны выбрать местное растение своей местности высотой более 30 сантиметров, они также должны выбрать место для посадки, убедиться, что это место не шероховато с каменистыми почвами, с высокие уклоны, с высоким уровнем эрозии или перемещения масс; избегать периметров при проходе высоковольтных кабелей, трубопроводов акведуков, газопроводов или нефтепроводов.

Как это сделать?

«Во-первых, следует выкопать яму, которая в два раза больше транспортного контейнера растения и шириной не менее 30 сантиметров; во-вторых, удалить окружающие травы, препятствующие росту; в-третьих, растение следует поместить внутрь дупла с вытянутым корнем, чтобы стебель находился на уровне земли; в-четвертых, почва необходимо добавлять удобрения (органические, навоз сельскохозяйственных животных); в-пятых, рекомендуется хорошо уплотнить вокруг него, чтобы удалить воздух, и, наконец, увлажнить растение достаточным количеством воды», - говорится в сообщении Министерства окружающей среды.

Наконец, портфолио пригласило участников конференции сообщить о посеве на прилавке организации, расположенном по адресу https://www.respira2030.gov.co/sumate-a-la-iniciativa/ или через приложение «Respira 2030», призывая к посадке местных видов.

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