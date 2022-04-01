Генеральный директор никарагуанской газеты La Prensa был приговорен к девяти годам лишения свободы

El representante legal del diario La Prensa, Juan Lorenzo Holmann Chamorro, en una fotografía de archivo. EFE/ Jorge Torres

Генеральный директор никарагуанской газеты La Prensa Хуан Лоренцо Холманн Чаморро, которого гуманитарные агентства считают политическим заключенным режима Даниэля Ортеги, был приговорен в четверг к девяти годам лишения свободы и уплате финансового штрафа, сообщает старейшая в стране газета.

Судья Надя Камила Тарденсилья Родригес, глава Второго уголовного окружного суда Манагуа, также запретила Холманну заниматься своей профессией, торговлей или служебным положением на весь срок его заключения.

La Prensa, которая циркулирует в цифровом формате для удержания своей бумаги с дня до ареста своего генерального менеджера, заявила, что штраф, наложенный судьей, эквивалентен трехкратной сумме денег или товаров, которые Холманн якобы мыла, хотя и не уточнила сумму.

В прошлую среду судья Тарденсилья Родригес осудил генерального директора газеты La Prensa за преступление отмывания денег, имущества или активов.

ШТАБ-КВАРТИРА ПРЕССЫ ОСТАНЕТСЯ ПОД СТРАЖЕЙ

Согласно постановлению, Холманн будет отбывать наказание до 9 сентября 2030 года.

«Это не наносит ущерба тому факту, что расчет может быть изменен, даже ex officio, если будет обнаружена ошибка или когда возникнет необходимость в новых обстоятельствах, что будет входить в компетенцию Суда Манагуа по исполнению наказаний и надзору за тюрьмами», - говорится в части постановления Ла Пренса.

Суд также постановил, что «имущество, занятое» 13 августа 2021 года, «в день, когда полиция режима захватила физические объекты газеты La Prensa и коммерческой полиграфической компании Editorial», будет содержаться под стражей.

Законный представитель газеты La Prensa Хуан Лоренцо Холманн Чаморро

По словам La Prensa, во время чтения предложения ее генеральный директор, который провел в тюрьме на 229 дней, поблагодарил «всех за молитвы», попросил продолжать молиться, заявил, что он «сильный» и заверил, что так и останется.

В ходе судебного процесса, который завершился на прошлой неделе также в вечерние часы, бизнесмен не признал себя виновным.

ЧЕТВЕРТЫЙ ЧЛЕН СЕМЬИ ЧАМОРРО

Холманн входит в группу из более чем 40 никарагуанцев, включая лидеров оппозиции, критиков диктатора Даниэля Ортеги и независимых специалистов, которые были заключены в тюрьму перед выборами в ноябре прошлого года, в ходе которых сандиниста переизбрали на пятый срок подряд и второй со своей женой Росарио Мурильо, в качестве вице-президента, с семью кандидатами в тюрьму.

Бизнесмен стал четвертым членом семьи чаморро, осужденным никарагуанской системой правосудия, которая ранее сделала то же самое с братьями Кристианой и Педро Хоакином Чаморро Барриосом, сыновьями бывшего президента Виолеты Барриос де Чаморро (1990-1997), а также с директорами La Prensa, а также Хуан Себастьян Чаморро Гарсия.

Кристина и Хуан Себастьян были арестованы после того, как оппозиция заявила о своей заинтересованности выставить свою кандидатуру на пост президента.

55-летний Холманн потерял 24 фунта веса, у него комок в животе, боли в паху, грибок в руках и ногах, проблемы с сердцем, кровяное давление, возможные проблемы с простатой и пятно в правом глазу, по-видимому, из-за антисанитарных условий и отсутствия вентиляции и освещения в его камере, согласно осужденным Никарагуанским центром по правам человека (НЦПЧ) и Ла Пренса.

По словам Дженида, условия жизни бизнесмена аналогичны условиям остальных захваченных в ходе выборов, включая бывших дипломатов, бывших сандинистских партизан, лидеров оппозиции, молодежных лидеров, крестьян, журналистов и бизнесменов.

ОРТЕГА: ОНИ СУКИНЫ СЫНОВЬЯ

Межамериканская ассоциация прессы (IAPA) на прошлой неделе выразила сожаление по поводу «осуждения» Холмана, отметив, что «еще раз» режим Ортеги «жестоко продемонстрировал свою нетерпимость к иному мышлению и свободам».

Холманн является региональным вице-президентом IAPA в стране Центральной Америки.

Никарагуанская судебная система также приговорила журналистов Мигеля Мора и Мигеля Мендосу к 13 и 9 годам соответственно.

Согласно данным Nicaragua Never More Human Rights Collective, с начала народного восстания в апреле 2018 года против правительства Ортеги около 120 журналистов бежали из Никарагуа, в основном в Коста-Рику, США и Испанию, ссылаясь на соображения безопасности.

Ортега заклеймил заключенных и осужденных противников как «предателей родины», «преступников» и «сукиных сыновей империалистов янки».

(С информацией из EFE)

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