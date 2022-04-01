Торжественный образ и твиты в середине жеребьевки чемпионата мира: Серхио Агуэро был главным героем в Катаре

Кун Агуэро в преддверии жеребьевки чемпионата мира

В жеребьевке чемпионата мира приняли участие несколько личностей из международного футбола. Одним из них был Серхио Агуэро, которому пришлось уйти на пенсию в качестве профессионала после того, как он перенес сердечную аритмию, когда он только что подписал контракт с «Барселоной» в Испании. Несмотря на это, Кун никогда не терял улыбки на лице и подтвердил, что будет присутствовать на чемпионате мира в Катаре 2022 года, хотя и не входит в тренерский штаб Лайонела Скалони, как ему было предложено.

Во время гала-концерта бывший нападающий вместе со своей девушкой Софией Кальцетти присутствовал в образе, который привлек внимание: костюм, жилет и бант. «Это еще один жилет, теперь я пришел с бантом», - уточнил Кун, показавший себя накануне с галстуком. «Вот мы в Катаре», - написал он в твиттере вместе с изображением на красной дорожке. Агуэро привлек внимание нескольких присутствующих и поселился на своем соответствующем месте с приспособлением в руке: «В какую группу мы идем?»

Позже официальный аккаунт чемпионата мира процитировал его с одной из его знаменитых фраз. Вместо «будем ли играть?» , они написали: «Будем рисовать?». А бывший Манчестер Сити ответил смайликом в очках.

О последнем розыгрыше, который он оценил, он вспоминал: «Думаю, мы тренировались, я не видел всего этого. Теперь, когда я нахожусь в другом месте, это все шоу. Это хорошо, весело».

До того, как Аргентина узнала о Саудовской Аравии, Мексике и Польше, Агуэро попросил спокойствия: «У нас все хорошо. Мы говорим, чтобы увидеть, кого мы не хотим, но они также нахмурились в кокосе. Все также знают, что у Аргентины сегодня тоже все хорошо». И он закрыл: «Мы постараемся не сделать Германию в группе, но мы должны быть спокойны, ничего не происходит. Нужно верить, что все будет хорошо».

Наконец, он использовал свой аккаунт в Twitter, чтобы сообщить в прямом эфире о матче сборной. Он указал дату, время и стадион каждой из презентаций команды Лионеля Скалони: вторник 22 ноября против Саудовской Аравии, начиная с 10 на стадионе Лусаил, в субботу 26/11 против Мексики, с 16 на стадионе образования и в среду 30/11 против Польши, с 10 на Лусаиле .

ТВИТЫ КУНА АГУЭРО ВО ВРЕМЯ ГАЛА-КОНЦЕРТА В КАТАРЕ

ПРОДОЛЖАЙТЕ ЧИТАТЬ: