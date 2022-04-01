Любопытная встреча Федерико Гутьерреса с молодым последователем Исторического пакта

Кандидат в президенты от сборной Колумбии Федерико Гутьеррес в разгар встреч, которые он проводит по всей стране. К нему подошел последователь Исторического пакта, который записал его на свой мобильный телефон, у них был разговор о кампании и текущей ситуации в стране.

В тот момент, когда «Фицо» согласился поговорить с молодым человеком, начался диалог: «Мы устали от большего того же и всего, что представляет собой преемственность, и поэтому я с уважением называю его президентом Петро».

На что заявитель ответил: «Я освобождаю эти встречи, брат, во-первых, чтобы все это произошло, должны быть демократия и свобода, это то, что мы будем поддерживать».

Он также добавил, что: «То, что я говорю молодым людям, заключается в том, что мы должны гарантировать всем им возможности в учебе, образовании, возможностях. Я понимаю множество неудобств, и мы собираемся изменить это. Больше никаких ненавистнических высказываний или классовой борьбы. Голосуйте за кого хотите, это демократия и свободы».

Сторонник претиста взял слово и спросил Гутьерреса о его родстве с администрацией президента Ивана Дуке, «мы видим, что вы благосклонны к нынешнему правительству и для всех не секрет, что это катастрофическое правительство», - сказал он.

На что Федерико сказал ему, что его целью было не говорить плохо о предыдущих правительствах, «никто не увидит, как я говорю о правительствах назад, они увидят, как я работаю вперед для народа. Благодарю вас за то, что вы здесь, и мы можем обсудить это».

Точно так же кандидат от коалиции «Команда для Колумбии» предложил молодым людям проголосовать хорошо на предстоящих выборах.

Он закончил тем, что спросил имя молодого человека, который идентифицировал себя как Харрисон, и вновь заявил о своей поддержке Густаво Петро, «поскольку это для свобод и демократии, я с уважением повторяю, что Петро - президент», - сказал он.

Федерико Гутьеррес в итоге пригласил молодых людей посмотреть видео и присоединиться к нему на следующих выборах.

В эту пятницу кандидат в президенты разместил его в своем аккаунте в Twitter: «Мыслить иначе не может сделать нас врагами. Это демократия, и мы не можем подвергать ее риску. Мы открыты для диалога и уважаем различия друг друга. Нет разногласий, нет ненависти! #FicoPresidente».

Таким образом, он разместил его в своих социальных сетях. Фото: твиттер @FicoGutierrez

После нескольких дней споров Национальный избирательный совет решил разрешить Федерико Гутьерресу, кандидату в президенты от сборной Колумбии, появиться в карточке первого тура под своим псевдонимом. Таким образом, в формате политик будет найден под именем Фицо.

Решение было принято, несмотря на то, что в Законе 62 1988 года, последнем положении по этому вопросу в действующем Избирательном кодексе, говорится, что, когда кандидаты регистрируются для участия в регистрации перед регистратором, они должны предъявить документ, удостоверяющий личность, и на нем указано свое настоящее и полное имя, которое написанный в форме.

«На выборах президента Республики граждане будут голосовать с помощью избирательных карточек, напечатанных с символикой, эмблемами и цветами различных политических партий или движений, участвующих в голосовании, с четкой печатью имени и фамилии соответствующего кандидата», - говорится в постановлении.

Таким образом, кандидаты в президенты регистрируются с гербами, именами и фамилиями, которые должны быть напечатаны на карточке. Однако никаких конкретных положений об использовании прицепов в данном случае не существует.

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