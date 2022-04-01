Полный матч чемпионата мира по футболу 2022 в Катаре

Жеребьевка чемпионата мира по футболу в Катаре уже проведена, и теперь осталось решить только некоторые организационные вопросы, такие как распределение учебных центров для некоторые подборки и графики встреч. Матч открытия турнира состоится между Сенегалом и Нидерландами в 7 утра (по аргентинскому времени) на стадионе Al Thumama. Позже, по центральному времени (в 13 часов Аргентина) встретятся с местными жителями Катара и Эквадора Густаво Альфаро.

Групповой этап продлится 12 дней: с понедельника 21 ноября по пятницу 2 декабря. И будет преемственность, как только закончится первый этап, так как в субботу 3/12 состоятся два матча, соответствующих 16-му туру соревнования, которые будут повторяться в ближайшие три дня.

Первый перерыв состоится после завершения 1/8 финала: в среду 7 декабря и четверг 8 декабря мероприятия на чемпионате мира не будут. Возобновление будет в пятницу, 9-го, с двумя матчами в четвертьфинале (то же, что и в субботу 10-го). Еще один двухдневный интервал будет записан до полуфинала (один будет во вторник 13-го, а другой в среду 14-го), идентичный для проигравших в этом раунде, которые займут третье и четвертое места в субботу 17/12, и более продолжительный промежуток в три/четыре дня для финалистов.

ФИФА также подтвердила расписание группового этапа в Катаре с 13:00 (Аргентина 7), 16:00 (10 Аргентина), 19:00 (Аргентина 13) и 22:00 (Аргентина 16).

Время проведения матчей :

Аргентина: 07:00, 10:00, 12:00, 13:00 и 16:00.

Колумбия: 05.00, 08.00, 10.00, 11.00, 14.00.

Мексика: 05.00, 08:00, 10:00, 11:00, 14:00.

Перу: 05.00, 08.00, 10.00, 11.00, 14.00 часов.

Бразилия: 07.00, 10.00, 12.00, 13.00 и 16.00 часов.

Así quedaron los grupos del Mundial de Qatar 2022

• ГРУППОВОЙ ЭТАП

ПОНЕДЕЛЬНИК, 21 НОЯБРЯ

7:00 Сенегал — Нидерланды (Группа A)

13:00 Катар-Эквадор (Группа А) *

10:00 Англия-Иран (Группа B)

16:00 Утешительный раунд США-УЕФА (группа B)

*Аргентинское время





ВТОРНИК, 22 НОЯБРЯ

7:00 Аргентина-Саудовская Аравия (Группа C)

13:00 Мексика-Польша (Группа C)

10:00 Дания-Тунис (Группа D)

16:00 Франция-утешитель Конмебол против Азии (группа D)





СРЕДА, 23 НОЯБРЯ

10:00 Германия-Япония (Группа E)

13:00 Испания — Утешительный раунд Конкакаф против Океании (группа E)

7:00 Марокко — Хорватия (Группа F)

16:00 Бельгия-Канада (Группа F)





ЧЕТВЕРГ, 24 НОЯБРЯ

7:00 Швейцария-Камерун (Группа G)

16:00 Бразилия-Сербия (Группа G)

10:00 Уругвай-Южная Корея (Группа H)

13:00 Португалия-Гана (группа H)





ПЯТНИЦА, 25 НОЯБРЯ

10:00 Катар-Сенегал (Группа А)

13:00 Нидерланды-Эквадор (Группа A)

7:00 Утешительный раунд Иран-УЕФА (группа B)

16:00 Англия-США (Группа B)





СУББОТА, 26 НОЯБРЯ

10:00 Польша — Саудовская Аравия (Группа C)

16:00 Аргентина-Мексика (Группа C)

7:00 Тунис-Утешительный Конмебол против Азии (группа D)

13:00 Франция-Дания (группа D)





ВОСКРЕСЕНЬЕ, 27 НОЯБРЯ

7:00 Япония-Конкакаф «Утешительный бой» против Океании (группа E)

16:00 Испания-Германия (Группа E)

10:00 Бельгия-Марокко (Группа F)

13:00 Хорватия-Канада (Группа F)





ПОНЕДЕЛЬНИК, 28 НОЯБРЯ

7:00 Камерун-Сербия (Группа G)

13:00 Бразилия-Швейцария (группа G)

10:00 Южная Корея Гана (Группа H)

16:00 Португалия-Уругвай (группа H)





ВТОРНИК, 29 НОЯБРЯ

12:00 Нидерланды-Катар (Группа A)

12:00 Эквадор-Сенегал (Группа А)

16:00 Англия-Репечай УЕФА (Группа В)

16:00 Иран-Соединенные Штаты (группа B)





СРЕДА, 30 НОЯБРЯ

16:00 Саудовская Аравия-Мексика (Группа C)

16:00 Польша—Аргентина (Группа С)

12:00 Тунис-Франция (Группа D)

12:00 Дания — Утешительный конмебол против Азии (группа D)





ЧЕТВЕРГ, 1 ДЕКАБРЯ

16:00 Япония-Испания (Группа E)

16:00 Германия-Конкакаф Утешительный матч против Океании (группа E)

12:00 Хорватия-Бельгия (Группа F)

12:00 Канада-Марокко (Группа F)





ПЯТНИЦА, 2 ДЕКАБРЯ

16:00 Камерун-Бразилия (Группа G)

16:00 Сербия — Швейцария (группа G)

12:00 Южная Корея Португалия (Группа H)

12:00 Гана — Уругвай (Группа H)





• РАУНД 16

Суббота, 3 декабря:

12:00 1А против 2Б (49)

16:00 1С против 2D (50)

Воскресенье, 4 декабря:

12:00 1Д против 2С (52)

18:00 1Б против 2А (51)

Понедельник, 5 декабря:

12:00 1E против 2 Ф (53)

18:00 1G против 2ч (54)

Вторник, 6 декабря:

12:00 1-ый матч против 2E (55)

18:00 1ч против 2G (56)





• ЧЕТВЕРТЬФИНАЛ

Пятница, 9 декабря:

12:00 G53 против G54 (58)

18:00 G49 против G50 (57)

Суббота, 10 декабря:

12:00 G55 против G56 (60)

18:00 G51 против G52 (59)





• ПОЛУФИНАЛ

Вторник, 13 декабря:

18:00 G57 против G58 (61)

Среда, 14 декабря:

18:00 G59 против G60 (62)





• ТРЕТЬЕ МЕСТО

Суббота, 17 декабря

18:00 Международный стадион Халифа





• ФИНАЛ

Воскресенье, 18 декабря

18:00 Стадион Лусаил

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