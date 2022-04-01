Командир полиции Перейры был отозван за предполагаемую сборку наркотика в доме 93-летней бабушки

Уход с должности полковника Анибала Вильямисара, начальника полиции в Перейре (Рисаральда), в кофейном регионе, стал первым следствием ложного судебного решения в этом городе, где дом 93-летней бабушки был снесен в случае, если министерство обороны, после того, как власти заверили, что там работает аптека и что это также логово для грабителей, которые выпороли жителей района Ла-Либертад.

По данным источников в полиции, которые консультировались в журнале Semana, Вильямисар был освобожден от должности из-за предполагаемых нарушений, которые произошли вокруг сноса дома пожилого человека и которыми сам министр Диего Молано председательствовал в прошлую пятницу, 18 марта.

Между тем в газете El Tiempo они напомнили, что из-за этого мэр города Матеканья Карлос Майя запросил расследование произошедшего, поэтому в этот город была направлена дисциплинарная комиссия полиции.

«В достойной стране люди, которые руководили операцией по сносу предполагаемого ложного срабатывания, должны отойти в сторону, чтобы расследование продолжалось и давало спокойствие всем перейранцам», - подчеркнули они, что сказал местный президент.

В телевизионном новостном репортаже Noticias Uno в минувшие выходные говорится, что родственники старшего взрослого сообщили, что полиция перед мероприятием по безопасности под председательством Молано провела монтаж, в котором даже участвовали жители улицы, чтобы сделать это место похожим на торговую точку в наркотические средства.

«Она всегда была в курсе своего дома и не хотела уходить оттуда», - рассказал новостям Карлос Андрес Санчес, один из внуков, владеющих домом.

В этой среде они также указали, что месяц назад пожилая женщина согласилась быть переведенной в связи со старческим слабоумием в дом, проходящий через мэрию Перейры, и дом находится под наблюдением одного из детей женщины, который также является пожилым взрослым.

В эфире радио RCN внук пострадавшей женщины сообщил, что, несмотря на наличие приказа о сносе дома, этот процесс произошел из-за угрозы разрушения дома, а не потому, что он был связан с незаконным оборотом наркотиков.

«Действительно, в пятницу мы поняли, что дом сносят, потому что он был горшком в течение 10 лет, когда у нас появились документы, в которых говорится, что дом не был связан с незаконным оборотом наркотиков, а просто из-за износа и обвала. Даже моя бабушка жила там еще месяц назад, и ее забрала та же мэрия в дом в Ла-Флориде», - сказал Санчес на той станции.

Однако министр Молано заверил, что это убежище для грабителей, продавцов и наркоманов.

«В месте потребления образуются зоны страха. Уверен, никто не хотел заходить ночью. Старший взрослый боится, родители, которым пришлось пересечь район Ла-Либертад, боялись их», - сказал чиновник, когда говорил об этом предполагаемом результате плана 1.000 против микроторговли.

Но за несколько дней до этого события, по словам внука пострадавшего старшего взрослого, сотрудники сил безопасности пришли в дом, и с его разрешения и разрешения его отца они вошли, чтобы сделать несколько изображений интерьера дома. Однако в то время, когда Санчесу пришлось уйти, а его отец остался один, униформа, видимо, вошла в некоторых уличных жителей, чтобы притвориться, что он горшок с микроторговлей.

«Что мы знали, так это то, что в четверг я сам открыл дверь полиции, потому что вы доверяете им, они зашли с камерой, они записали внутри дома, но в то время, когда я уходил, мой отец и они запутали его, некоторые бездомные пришли и записали, как они потребляют внутри дома», - сказал внук на радио RCN.





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