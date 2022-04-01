Тренер сборной Бразилии предположил, какая команда удивит на чемпионате мира в Катаре

Soccer Football - World Cup - Final Draw - Doha Exhibition & Convention Center, Doha, Qatar - April 1, 2022 Brazil coach Tite arrives ahead of the draw REUTERS/Carl Recine

Национальная сборная Бразилии является одним из лучших претендентов на победу в чемпионате мира в Катаре благодаря своим выступлениям и именам, хотя для этого ей придется пройти сложную зону на первом этапе. Для группы G она должна сравниваться с Сербией, Швейцарией и Камеруном. По этой причине некоторые указывают, что это может быть «группа смерти», в которую их тренер не верит.

«Ни смерть, ни группа жизни, у каждого всегда есть определенные трудности. (В другой области) Есть Португалия с Уругваем, Южной Кореей и Ганой...», - сказал Тите, который возглавит свой второй чемпионат мира у руля сборной своей страны, после своего опыта в России 2018 года.

Один из самых частых вопросов о Тите был связан с невозможностью южноамериканских команд сравниться с европейскими командами в последнем тайме и было ли это недостатком. Тренер настаивал, что, хотя это не идеально, все команды пострадают от этой реальности, и предупредил, что многие будут поражены уровнем команд Conmebol. «Успешное время — это ключ к успеху. Сказать, что южноамериканцы сильны, а европейцы могут быть несильными... Вас удивит Эквадор, да? Послушайте, что я говорю».

Команда под руководством Густаво Альфаро дебютирует против Катара в матче открытия чемпионата мира в группе А, а затем встретится с Нидерландами и Сенегалом. По мнению Тите, европейцы не ожидают столкновения с таким соперником, как Эквадор, который занял третье место в квалификации и показал отличный уровень.

Así quedó la zona de grupos del Mundial de Qatar

С другой стороны, тренер Америки, занявший второе место, был рад, что его дебют - через три дня после начала конкурса: «Любое время, которое вы можете иметь с игроками, тренироваться, - это преимущество», - сказал он в диалоге с бразильскими СМИ.

«Я смотрел швейцарский матч, они играли сразу после нас во время квалификаций. Это было против Италии, они с самого начала играли со счетом 1:0 и почти сделали 2-0, но в итоге они сыграли вничью. Они мирового уровня, высокого уровня, поэтому нам также придется играть на высоком уровне», - прокомментировал он, какой будет их второй матч, поскольку дебют будет против Сербии.

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