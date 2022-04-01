Лучшие мемы, оставленные сложной группой из Мексики на чемпионате мира в Катаре

Была проведена жеребьевка чемпионата мира в Катаре, и, наконец, был определен новый групповой этап, где сборная Мексики попала в группу C, поэтому она будет активна со второго дня чемпионата мира.

Как только была раскрыта третья роль второго банка, социальные сети были наводнены реакцией Мексики, так как он сразу же был помещен рядом с сборной Аргентины, которая прибудет в качестве чемпионов Copa America и которые накапливают 31 матч подряд, не зная поражения.

Из-за сложности соперника, как только Польша присоединилась к группе C, мемы начали циркулировать из-за неудачи, которую Триколор получил в розыгрыше, так как ей придется иметь дело с двумя сильными соперниками, чтобы перейти в следующий раунд.

Los mejores memes que dejó el difícil grupo de México en el Mundial de Qatar (Foto: Twitter/

Основным воспоминанием были два чемпионата мира в 1006 и 2010 годах, в которых Альбичелесте выбыл из Мексики в 1/8 финала, поэтому южноамериканская команда позиционировала себя как один из соперников, которых не стоит в корзине 1.

Поскольку этого не произошло, быстро наступил ироничный и бурлескный пессимизм, поскольку прошлое не приносит пользы сборной ацтеков, когда речь идет об Аргентине как о сопернике. От воспоминаний до голов Макси Родригеса и Карлоса Тевеса до портретов Чаво дель 8 и Истории игрушек, социальные сети начали перекликаться с трудной группой, игравшей Tri.

Los mejores memes que dejó el difícil grupo de México en el Mundial de Qatar (Foto: Twitter/

Los mejores memes que dejó el difícil grupo de México en el Mundial de Qatar (Foto: Twitter/

«С надеждой» и «Сейчас наступит худшее» - вот некоторые из фраз, которые больше всего нашли отклик у мексиканских болельщиков, которые высмеяли жеребьевку, потому что, помимо встречи с командой Лайонела Скалони, они дебютируют против сборной Польши во главе с Робертом Левандовски.

Бавария Мюнхен была лучшим бомбардиром Европы за последние два года и будет искать реванш на последнем чемпионате мира в России 2018 года, где они не попали в групповой этап.

Помимо баварского нападающего, в составе польской команды есть и другие важные игроки европейской элиты, такие как Петр Зелинский из «Наполи»; Войцех Щенсны, вратарь «Ювентуса»; Аркадиуш Милик из Марселя и Мэтти Кэш из «Астон Виллы».

Los mejores memes que dejó el difícil grupo de México en el Mundial de Qatar (Foto: Twitter/

Los mejores memes que dejó el difícil grupo de México en el Mundial de Qatar (Foto: Twitter/

Los mejores memes que dejó el difícil grupo de México en el Mundial de Qatar (Foto: Twitter/

Los mejores memes que dejó el difícil grupo de México en el Mundial de Qatar (Foto: Twitter/

Los mejores memes que dejó el difícil grupo de México en el Mundial de Qatar (Foto: Twitter/

Los mejores memes que dejó el difícil grupo de México en el Mundial de Qatar (Foto: Twitter/

Los mejores memes que dejó el difícil grupo de México en el Mundial de Qatar (Foto: Twitter/

Los mejores memes que dejó el difícil grupo de México en el Mundial de Qatar (Foto: Twitter/

Los mejores memes que dejó el difícil grupo de México en el Mundial de Qatar (Foto: Twitter/

Los mejores memes que dejó el difícil grupo de México en el Mundial de Qatar (Foto: Twitter/

Los mejores memes que dejó el difícil grupo de México en el Mundial de Qatar (Foto: Twitter/





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