«Бэтмен» установил новый рекорд кассовых сборов и обыграл «Джокер» и «Аквамен»

На втором году борьбы с преступностью Бэтмен исследует коррупцию, существующую в Готэм-сити, и связь между Готэмом и его собственной семьей. (Уорнер Бразерс.)

Успех в прокате. На премьере в США «Бэтмен» превзошел фильмы «Аквамен» и «Джокер», также из вселенной DC Comics и Marvel Studios, такие как Стражи Галактики и Человек-паук: Возвращение домой. Согласно новой информации, ее внутренний доход вырос до 338,1 миллиона долларов с момента запуска 3 марта в кинотеатров США.

Согласно Forbes, который недавно сообщил эти цифры, фильм с Робертом Паттинсоном занимает четвертое место среди самых успешных постановок, основанных на комиксах DC, позади только Чудо-женщина (412,5 миллиона), «Бэтмен: Рыцарь ночных подъемов» (448 миллионов) и «Бэтмен: Рыцарь ночи» (533 миллиона). Последние два принадлежат саге Gotham Watchman, разработанной Кристофером Ноланом для большого экрана.

Кроме того, «Бэтмен» также находится в непосредственной близости от других высокопроизводительных фильмов Warner Bros., таких как «Гарри Поттер и Дары смерти, часть II» (381 миллион) и «Снайпер» (350 миллионов); ожидается также следующая публикация данных, записанных во всем мире. На данный момент невозможно объявить, где он будет перед вышеупомянутыми фильмами, в связи с тем, что прошло еще несколько недель, прежде чем его официальный релиз на платформе HBO Max, запланированный на 19 апреля.

Как вы помните, все кинопредложения компании также распространяются на цифровом рынке через потоковый сервис с 45-дневным ожиданием для эксклюзивного показа в кинотеатров. Вскоре пользователи смогут насладиться этой перезагрузкой супергероя под глазами кинорежиссера Мэтта Ривза, который написал и срежиссировал эту историю, посвященную второму году Брюса Уэйна в его двойной жизни в качестве наследника миллионера днем и Бэтмена ночью.

Роберт Паттинсон — «месть» в фильме «Бэтмен»

«На втором году борьбы с преступностью Бэтмен исследует коррупцию, существующую в Готэм-сити, и ее связь с собственной семьей. Кроме того, он вступит в конфликт с серийным убийцей, известным как Загадка», — описывает официальный синопсис нового приключения Gotham Bat. Ривз берет элементы из оригинальных комиксов персонажа, чтобы воплотить их в полностью обновленный сюжет на большом экране.

Роберт Паттинсон сменяет Бена Аффлека в роли человека в маске и предлагает блестящую интерпретацию героя через гораздо более мрачное видение. «I am revenge», - это фраза, которая стала отличительной чертой этой версии британского актера, который — замалчивая предрассудки из-за своего прошлого в «Сумерках» — сталкивается со злым куполом в Готэм-сити, гораздо более верным тому, что есть на страницах DC Comics.

К главному герою в главной роли присоединились и другие известные звезды: Зоя Кравиц в роли Женщины-кошки, Пол Дано в роли Загадки, Энди Серкис в роли Альфреда Пенниуорта, Колин Фаррелл в роли Пингвина и Джеффри Райт в роли Джима Гордона. Сценарий и режиссура выпали на Мэтта Ривза, самопризнанного поклонника приключений супергероя в комиксах, которому удалось сохранить свое наследие в стиле.

«Бэтмен » показывается в кинотеатров с 3 марта в Латинской Америке и прибудет в HBO Max 19 апреля.

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