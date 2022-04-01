Спортинг Кристал против Сан-Мартин: голы и итоги небесной победы Гримальдо со счетом 4:1 с дублем за Лигу 1

Спортинг Кристал против Сан-Мартина: небесная команда сыграла со счетом 4:1 против «священной» ничьей на 8-й день турнира по апертуре Лиги 1 в первом матче дня, который проходил на стадионе Альберто Галлардо.

Sporting Cristal вернулся на тропу триумфа и одержал победу после двух ничьих подряд. Небесная команда одержала третью победу в Лиге 1, набрала 12 очков и за это время поднялась на шестое место в турнирной таблице лиги 1. Со своей стороны Сан-Мартин приковал свое шестое поражение подряд в чемпионате и занимает последнее место в турнирной таблице с тремя единицами.

Спортинг Кристал открыл счет на 15-й минуте голом Ирвена Авилы с края небольшой области Сан-Мартин. Священная команда сравняла счет выстрелом в голову Гонсало Верона на 27 минутах. Вот так они и отправились отдыхать.

Во втором тайме Sporting Cristal нашел преимущество на 50 'со звездным появлением нападающего Жоао Гримальдо, который был фигурой приверженности после его вступления на замену Перси Лизе.

Спортинг Кристал воспользовался ошибкой в старте команды «святой» и забил третий день дня через Хесуса Кастильо, который восстановил мяч и оказался в противоположной зоне, забив 3-1 после сенсационной передачи Кристофера Гонсалеса.

Гримальдо снова появился в зоне соперника, добавив свой дубль и забив 4-1 для Sporting Cristal. 19-летний нападающий забил свои первые два гола в светло-голубой футболке.

В следующий вторник, 5 апреля, «Спортинг Кристал» дебютирует с «Фламенго» в группе H Кубка Либертадорес 2022 года. Со своей стороны, Сан-Мартин сыграет с Мелгаром в 9-й день Лиги 1 в следующее воскресенье, 10 апреля.

КРИСТАЛ — САН-МАРТИН: ГОЛЫ И ОСНОВНЫЕ МОМЕНТЫ

Спортинг Кристал победил Сан-Мартин на стадионе Альберто Галлардо в 8-й день турнира по апертуре Лиги 1

ИНЦИДЕНТЫ

ОКОНЧАНИЕ МАТЧА

MIN 63: Гол для Спортинг Кристал! Жоао Гримальдо добавил дубль и забил 4:1 против Сан-Мартина.

Спортинг Кристал встретился с Сан-Мартином на 8-й день турнира по апертуре Лиги 1

MIN 56: Гол для Спортинг Кристал! Хесус Кастильо увеличил счет 3:1 против Сан-Мартина.

Спортинг Кристал встретился с Сан-Мартином на 8-й день турнира по апертуре Лиги 1

MIN 50: Гол для Спортинг Кристал! Жоао Гримальдо забил второй небесный гол перекрестным ударом (2-1) против Сан-Мартина.

Спортинг Кристал встретился с Сан-Мартином на 8-й день турнира по апертуре Лиги 1

МИН 46: Начался второй тайм.

MIN 45: Конец первого тайма.

МИН 27: Цель Сан-Мартин! Гонсало Верон сравнял счет с «Кристал» со счетом 1:1 головой.

Спортинг Кристал встретился с Сан-Мартином на 8-й день турнира по апертуре Лиги 1

МИН 15: Гол для Спортинг Кристал! Ирвен Авила открыл счет 1:0 против Сан-Мартина.

Спортинг Кристал встретился с Сан-Мартином на 8-й день турнира по апертуре Лиги 1

МИН 13: Фу! Калькатерра без счёта внутри штрафной площади, забит выстрелом и пропускает шанс гола.

МИН 11: Эспиноса (Сан-Мартин) пробил через перекладину.

МИН 06: Матч парализован непроизвольным ударом Калькатерры (Кристал) по голове Альваро Ампуэро (Сан-Мартин)

МИН 01: Начался второй тайм.

ПОДТВЕРЖДЕННЫЕ СОСТАВЫ КРИСТАЛ — САН-МАРТИН

Спортинг Кристал: Ренато Солис, Омар Мерло, Нильсон Лойола, Йохан Мадрид, Джанфранко Чавес, Орасио Калькатерра, К. Гонсалес, Леандро Соса, Хесус Кастильо, Ирвен Авила и Перси Лиза.

Сан-Мартин: Мартин Парра, Алехандро Гонсалес, Альваро Ампуэро, Ихирбис Кордоба, Алессандро Милези, Фернандо Мелгар, Диего Эспиноза, Аксель Мойано, Диего Сото, Гонсало Верон и Хоффре Эскобар.

ПРЕДЫДУЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О КРИСТАЛ VS САН-МАРТИН

КОГДА И В КАКОМ ВРЕМЕНИ ИГРАЮТ СПОРТИНГ КРИСТАЛ - САН-МАРТИН?

Матч «Спортинг Кристал» - «Сан-Мартин» состоится в эту пятницу, 1 апреля, с 13:15 (по перуанскому времени). Селестес стремится возобновить триумфальный путь дома после ничьей со счетом 2:2 против Академии Кантолао.

ГДЕ ИГРАЮТ СПОРТИНГ КРИСТАЛ ПРОТИВ САН-МАРТИНА?

Этапом компромисса между Кристалем и Сан-Мартином станет стадион Альберто Гальярдо, где вместе с болельщиками будут принимать игроков сборной Перу, выигравших путевку на утешительный поединок Катара 2022 года.

ТЕЛЕКАНАЛ ДЛЯ ПРОСМОТРА СПОРТИВНОГО КРИСТАЛ ПРОТИВ САН-МАРТИНА

Прямая трансляция матча Кристал - Сан-Мартин будет транслироваться в прямом эфире Gol Perú на платном телевидении Movistar Tv на каналах 14 и 714 HD. Кроме того, через потоковую передачу через приложение Movistar Play (приложение).

Спортинг Кристал стремится выйти на поединок с Сан-Мартином после двух ничьих подряд. Первый дома против Кантолао (2-2) и последний против Карлоса Штейна в Ламбайеке. Небесная команда стремится добавить до трех, чтобы вернуть позиции в лиге 1 , который занимает 11-е место с девятью очками после двух побед, трех ничьих и одного поражения в шести матчах, сыгранных в турнире Apertura.

Тренер «Кристал» Роберто Москера восстанавливает игроков, вызванных в сборную Перу после отсутствия в последнем матче против Карлоса Штейна. Джилмар Лора, Орасио Калькатерра, Йосимар Йотун и Кристофер Гонсалес вернулись к тренировкам с командой и войдут в состав стартовой команды в эту пятницу.

Тренеру «Сан-Мартина» Хуану Хосе Лувере предстоит сложная задача удивить в восьмом туре Лиги 1 победой на выезде и, таким образом, преодолеть неудачную серию из пяти поражений подряд, которые оставили его на последнем месте в таблице.

ВОЗМОЖНЫЕ СОСТАВЫ ДЛЯ СПОРТИНГ КРИСТАЛ - САН-МАРТИН

Спортинг Кристал: Алехандро Дуарте; Хилмар Лора, Джанфранко Чавес, Омар Мерло, Нильсон Лойола, Хесус Кастильо, Йошимар Йотун, Орасио Калькатерра, Кристофер Гонсалес; Ирвен Авила и Перси Лиза.

Сан-Мартин: Мартин Парра, Алехандро Гонсалес, Альваро Ампуэро, Ихирбис Кордоба, Серхио Аранда, Фернандо Мелгар, Диего Эспиноза, Аксель Мойано, Диего Сото, Гонсало Верон и Хоффре Эскобар.

Sporting Cristal vs San Martín: se integraron al plantel los jugadores celestes que disputaron las Eliminatorias con Perú (Foto: @ClubSCristal)

РАСПИСАНИЕ МАТЧЕЙ СПОРТИНГ КРИСТАЛ - САН-МАРТИН

- Перу/ 13:15

- Мексика/ 12:15

- Соединенные Штаты (Майами)/13:15

- Колумбия/ 13:15

- Эквадор/ 1:15 час. 00 мин.

- Венесуэла/ 13:15

- Боливия/ 14:15

- Парагвай/ 15:15

- Уругвай/15:15 час. 00 мин.

- Чили/3:15 час. 00 мин.

- Аргентина/15:15 час. 00 мин.

- Бразилия/ 3:15 вечера

- Испания/ 19:15

ПОСЛЕДНИЕ МАТЧИ СПОРТИНГ КРИСТАЛ VS САН-МАРТИН

03/09/21 Спортинг Кристал 1-1 Сан-Мартин

30/05/21 Спортинг Кристал 2-0 Сан-Мартин

11.07.20 Сан-Мартин 0-2 Спортинг Кристал

09/09/20 Спортинг Кристал 2-0 Сан-Мартин

27.10.19 Сан-Мартин 1-1 Спортинг Кристал

13.05.19 Спортинг Кристал 4-0 Сан-Мартин

27.10.18 Спортинг Кристал 0-1 Сан-Мартин

01/08/18 Сан-Мартин 0-3 Спортинг Кристал

21.04.18 Спортинг Кристал 4-1 Сан-Мартин

03.03.18 Сан-Мартин 1-5 Спортинг Кристал

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