Slap или palazo: они создали пиньяты Джады Пинкетт и Криса Рока после хита Уилла Смита

Несомненно, одним из лучших моментов на мировом телевидении стала пощечина, которую актер Уилл Смит дал комику Крису Року после того, как обидел свою жену Джаду Пинкетт шуткой о своей алопеции во время церемонии вручения Оскара 2022 года.

После этого неловкого, но напряженного момента мексиканцы были удивлены и заполонили социальные сети своими реакциями, мнениями, комментариями и критикой по этому факту, которые, если кто-то не докажет обратное, вышли из сценария, установленного La Academia.

Одним из профилей в Facebook, который не мог не рассказать об этом по-своему, была знаменитая Пиньятерия Рамирес, известная тем, что из бумаги и пасты делала реплики самых запоминающихся моментов популярной культуры.

Теперь они решили воссоздать Криса Рока и Джаду Пинкетт. Комик и актер носит черный костюм с синей, белой рубашкой и галстуком-бабочкой. Очень похожий наряд на тот, который она носила в прошлое воскресенье, 27 марта. Со своей стороны, у актрисы «Матрикс» зеленое платье, идентичное тому, которое она носила в ту ночь.

«Пината Криса Рока, чтобы он не смеялся над волосатыми. Пиньятерия Рамирес дает вам возможность, которая была у Уилла Смита. Почему он сможет поставить p! t* друг моего сына.. но никогда! Скажите Пелоне оформить заказ и позвоните сейчас» (sic), было сообщение, которое сопровождало фотографии.

Пользователи приветствовали работу тех, кто отвечает за создание пиньят (Фото: Facebook/Piñatería Ramírez)

Однако они также поделились снимком двух других пиньят, которые воссоздали момент, произошедший в середине 2020 года, когда Джада призналась Уиллу Смиту, что изменяла ему с рэпером Августом Альсиной, с которым она познакомилась благодаря своему сыну Джейдену, когда ей было 23 года, и она переживала «трудный» ситуация.

Некоторые прохожие остановились, чтобы сфотографироваться, имитируя пощечину. Кроме того, их размещали в разных положениях для имитации ударов, расстояний и даже воспалений.

Подписчики этой страницы сразу же отреагировали и начали размещать свои комментарии. Некоторые приветствовали работу людей, которые делали пиньяты, потому что, по их словам, они очень похожи на реальных людей.

Другой сектор решил продолжить дразнить и поделился некоторыми шутками и мемами. Они также подчеркнули, что до сих пор никто не высказывался против этих творений, как это происходило ранее.

Наконец, они не передали сообщения, связанные с Эдуардо Яньесом, другим актером, который решил ударить репортера на красной дорожке, потому что он спросил его о сыне, который только что попал в аварию.

Крис Рок высмеял алопецию жены Уилла Смита, вызвавшую ярость актера (Фото: Reuters/Brian Snyder)

После того, как каждый из участников высказал свое мнение о фактах, в дополнение к различным мнениям в мире развлечений, в прошлую среду Академия пригласила актера Уилла Смита отправить письменное заявление об их поведении на гала-концерте «Оскар» 2022 года.

Согласно заявлению, отправленному в EFE, у актера есть 15 дней, чтобы отправить это заявление, прежде чем 18 апреля Академия «примет любые дисциплинарные меры», которые могут быть «отстранением от должности, отстранением от должности или любой другой санкцией, разрешенной уставом».

Учреждение также уточнило, что попросило Смита покинуть церемонию после инцидента, но он отказался, хотя и признал, что «мог бы управлять ситуацией по-другому».

Это уточнение появилось после того, как одна из ведущих гала-концерта, Ванда Сайкс, раскритиковала в программе Эллен ДеДженерес вседозволенность Академии по отношению к актеру.

«Вы нападаете на кого-то, они выводят вас из здания и все. Но чтобы это продолжалось... Мне показалось, что это отвратительно», — сказал Сайкс, которому затем пришлось выйти на сцену, чтобы продолжить проведение церемонии.

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