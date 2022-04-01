Шакира снялась в забавных мемах после премьеры первой песни чемпионата мира по футболу 2022 в Катаре

«Hayya Hayya (Better Togheter)» — первая официальная песня, которую ФИФА представила для продвижения чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре. Песня, которую играют американка Тринидад Кардона, нигериец Давидо и Катарская Айша, является одной из тех, которые в конечном итоге будут выпущены до даты открытия в ноябре этого года.

«Эта песня, объединяющая голоса из Америки, Африки и Ближнего Востока, символизирует, как музыка и футбол могут объединить мир», — сказал коммерческий директор ФИФА Кей Мадати, который также добавил: «В рамках обновленной музыкальной стратегии ФИФА саундтрек, состоящий из нескольких песен, привлечет поклонников ближе друг к другу увлечены духом чемпионата мира по футболу FIFA, как никогда раньше».

Однако сингл, на который повлияли R&B и регги, вызвал волну разногласий в социальных сетях. Большое количество пользователей попросили через Twitter, чтобы ФИФА снова вызвала Шакиру для участия в официальном саундтреке чемпионата мира 2022 года в Катаре.

Давайте вспомним, что колумбийский певец был выбран для исполнения «Waka Waka», официальной песни мира 2010 года Согласно информации, взятой из Billboard, Кубок Южной Африки, который занимал #1 место в 50 странах и был продан тиражом более 15 миллионов копий по всему миру. Судя по всему, у пользователей сети все еще есть иллюзия, что они снова увидят латиноамериканского артиста на чемпионате мира по футболу, и они сделали это известным через забавные мемы.

Фото: твиттер

Фото: твиттер

Фото: твиттер

Фото: твиттер

Фото: твиттер

Фото: твиттер

Фото: твиттер

Фото: твиттер

Фото: твиттер

Фото: твиттер

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ПЕСНИ ЧЕМПИОНАТА МИРА

Чили 1962: мировой рок

Англия 1966: Кубок мира Вилли (куда мы идем в этом мире)

Мексика 1970: Футбол Мексика 70

Германия 1974: Футбол/Фанфары чемпионата мира

Аргентина 1978: Чемпионат мира/Официальный марш ЧМ-78

Испания 1982: Чемпионат мира по футболу

Мексика 1986: мир, объединенный мячом

Италия 1990: итальянское лето

США 1994 : Глориленд

Франция 1998: Кубок жизни/La Cour des Grands

Корея — Япония 2002: Бум!

Германия 2006: время нашей жизни

Южная Африка 2010: Вака Вака (на этот раз для Африки) /Wavin' Flag

Бразилия 2014: Мы едины (Оле Ола)

Россия 2018: живи

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