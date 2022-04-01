Шакира стала вирусной в Интернете: фанаты помнят «Вака Вака» чемпионата мира 2010 года

Shakira holds a ball that will be used for the final soccer match of the World Cup at the Soccer City stadium in Johannesburg, South Africa, Saturday July 10, 2010. (AP Photo/Themba Hadebe)

После того как Международная федерация футбольных ассоциаций (ФИФА) подтвердила, что Hayya Hayya («Лучше вместе»), или «Лучше вместе» на испанском языке, станет официальной песней чемпионата мира из Катара 2022 года, знаменитая певица из Барранкильи Шакира стала трендом в социальных сетях для особая причина.

Тысячи футбольных фанатов по всему миру помнят одно из величайших достижений исполнительницы — пение Вака Вака (This is Africa) на чемпионате мира 2010 года в Южной Африке, более 12 лет назад.

Однако, несмотря на то, что прошло уже более десяти лет, липкий ритм колумбийского сингла все еще остается в памяти международных футбольных фанатов, и, послушав Hayya Hayya, они вспомнили хит Шакиры и то, как он стал важной вехой в истории чемпионата мира.

На самом деле пользователи сети не только выделили Ваку Ваку Шакиры, но и вспомнили «Ла-ла-ла», еще один футбольный успех колумбийки, который она выпустила на чемпионат мира в Бразилии в 2014 году в сотрудничестве с Карлиньосом Брауном.

На данный момент известно, что Hayya Hayya (Better Together) сыграют Тринидад Кардона, Давидо и Айша и станет мелодией чемпионата мира по футболу этого года, который впервые в своей истории состоится в конце года: с 21 ноября по 18 декабря.

«Эта песня, объединяющая голоса со всей Америки, Африки и Ближнего Востока, символизирует, как музыка и футбол могут объединить мир», — говорит Кей Мадати, главный коммерческий директор ФИФА.

Хотя сборная Колумбии не смогла квалифицироваться на чемпионат мира в этом году, который пройдет в Катаре, представление кофе и бренди в стране было отмечено на нескольких спортивных турнирах, либо игроками, либо музыкальными стихами, сопровождавшими соревнования.

В Infobae мы пересказывали песни последних чемпионатов мира, которые с подтверждением сингла этого года открывают путь к другому синглу, который будет исполнен на всех континентах земного шара.

Эту мелодию дали американцы Уилл Смит и Ники Джем вместе с косовской албанкой Эра Истрефи, которая исполнила песню, спродюсированную знаменитым диджеем Diplo.

Этот сингл был исполнен Питбулем, Дженнифер Лопес и Клаудией Лейтт, что ознаменовало новую эру в футболе. Более того, в этом чемпионате колумбийская команда добилась больших побед и, почти, входит в число фаворитов.

Стоит помнить, что песня чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре была представлена в преддверии розыгрыша, который выберет путь, который каждой команде придется проложить, чтобы поднять долгожданный чемпионат мира по футболу. В корзине 1 были сопоставлены команды с лучшим рейтингом ФИФА и хозяевами (Катар, Бельгия, Бразилия, Франция, Аргентина, Англия, Испания и Португалия).

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