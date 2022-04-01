Серхио Фахардо отрицал возможность выпить кофе с Федерико Гутьерресом

IMAGEN DE ARCHIVO. Sergio Fajardo habla durante una entrevista con Reuters en Bogotá, Colombia, Marzo 8, 2022. REUTERS/Luisa Gonzalez

Колумбии требуется менее двух месяцев, чтобы снова принять участие в избирательных выборах, в данном случае президентских выборах. Вот почему несколько кандидатов продолжают управлять своими стратегиями и искать подходы к различным политическим фронтам, чтобы иметь возможность успешно выйти на выборы 29 мая. Серхио Фахардо был одним из самых активных кандидатов в последние дни в столице Колумбии и четко обозначил свою позицию в отношении некоторых других кандидатов, таких как Федерико Гутьеррес.

Кандидат от сборной Колумбии Федерико Гутьеррес недавно открыл возможность «выпить кофе» с кандидатами в президенты Серхио Фахардо и Ингрид Бетанкур и дал им понять, что «им тоже рады» в коалиции. Столкнувшись с этим, кандидат от Центра Эсперансы решительно отреагировал и заверил, что не поддержит Гутьерреса, поскольку он представляет политическую школу бывшего президента и лидера Демократического центра Альваро Урибе Велеса.

«Я не собираюсь поддерживать Федерико Гутьерреса, потому что это преемственность президента Ивана Дуке, политической школы бывшего президента Альваро Урибе, которая заканчивается в 2022 году. Это не значит, что он мне не нравится как личность, что он мне не нравится, что это не личная проблема, это политическая проблема. Колумбия собирается измениться, не может продолжаться, независимо от того, насколько гримируют кандидатуру Фико Гутьерреса и кандидатуру Родриго Лары», - заявил кандидат Серхио Фахардо.

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И он ясно дал понять, что «я повторяю, это не личная проблема, это политическая проблема, и этот путь уже пройден Колумбией. Колумбия изменится, и я олицетворяю это изменение». Согласно последним опросам, кандидат от Исторического пакта Густаво Петро возглавляет голосование, за которым следуют Федерико Гутьеррес, Родольфо Эрнандес и Серхио Фахардо, поэтому каждое политическое движение может стать ключевым в преддверии выборов.

Что касается возможности выпить кофе с Федерико Гутьерресом, Серхио Фахардо решительно сказал, что между двумя кандидатами у них нет много общего, поскольку «нет. У нас будет достаточно времени, чтобы выпить много кофе в жизни. Мы переживаем политические моменты. Он пьет кофе с Сезаром Гавирией, с Radical Change, с U, с Консервативной партией, и это не те кофе, которые я пью».

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С другой стороны, Ингрид Бетанкур также говорила об этой возможности и отметила: «Он еще не пригласил меня. Мы в Колумбии должны выйти из поляризации, и это не личная дискуссия. Мы можем объединиться между колумбийцами, которые борются с коррупцией и не хотят допускать использование техники. Любая встреча должна основываться на этой воле».

Кандидат от Партии зеленого кислорода также заявила, что на данный момент она не будет иметь никакого отношения к кандидату группы по Колумбии, «у него есть механизм. Они хорошо разделены между ним и Петро. То есть мы могли бы поговорить, но очевидно, что союзы не будут заключаться в этом контексте, если он не изменится. Каждый может измениться».

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