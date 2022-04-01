Сенатор Херман Мартинес набросился на AMLO за заявления о сериале о наркотиках: «Это бесполезно и не утешает»

CIUDAD DE MÉXICO, 20DICIEMBRE2021.- Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, encabezó la conferencia mañanera de este lunes donde junto a su gabinete de seguridad, integrado por Rosa Icela Rodríguez, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Luis Cresencio Sandoval, titular de la Defensa, Rafael Ojeda, secretario de Marina, Luis Bucio, comandante de la Guardia Nacional y Ricardo Sheffield, titular de la PROFECO, presentaron el informe de seguridad durante los tres años de gobierno del mandatario mexicano. Posteriormente se entregará el Águila Azteca al canciller de Francia. FOTO: DANIEL AUGUSTO /CUARTOSCURO.COM

Сенатор от множественной группы Херман Мартинес Касарес раскритиковал заявления президента Андреса Мануэля Лопеса Обрадора (AMLO), в которых он обвинил этот сериал, который разоблачает истории, связанные с наркоторговлей в Мексике, с потоковой платформы, где «радужные миры окрашенные».

На пресс-конференции Мартинес Касарес обвинил администрацию Лопеса Обрадора в том, что она «отжала пакет» на стриминговую платформу, которую он назвал «бесполезной», поскольку, согласно его заявлениям, «это не утешает жертв».

«Обвинять средства массовой информации, в конце концов, это средство, потому что это означает, что они ускользнут от пучка соболезнований; правительство, которое не занимается жертвами, бесполезно, так просто. Первым условием эффективного государства в борьбе с преступностью является то, что оно вредит гибели мексиканцев и мексиканцев, которые умирают от насилия», - заявил сенатор.

Херман Мартинес отреагировал на заявления AMLO о сериале о наркотиках (Фото: скриншот)

Во время своей утренней пресс-конференции 31 марта Лопес Обрадор заверил, что его администрация приложила усилия для предотвращения роста употребления наркотиков. Кроме того, он настаивал на том, что потребление не ограничивается только проблемами здравоохранения, поскольку производство и торговля людьми также порождают насилие в Республике, причем молодежь является одним из наиболее пострадавших секторов.

«Мы занимаемся этими вопросами открыто, потому что если не все решается в сериалах, где они даже рисуют радужные миры, преступные банды, наркоторговцы, актеры, мужчины, красивые женщины; резиденции, автомобили последних моделей, ювелирные изделия, брендовая одежда, власть, как они подчиняют власти и этот мир сериалов , но другого неизвестно, и это очень больно, особенно разрушения молодых людей, и мы говорим о тысячах смертей», - сказал Лопес Обрадор.

Кроме того, глава исполнительной власти отметил, что 75% преднамеренных убийств, зарегистрированных в стране, связаны с организованной преступностью, что является еще одной из основных проблем при обсуждении легализации рекреационного использования марихуаны.

AMLO выступила против сериалов, изображающих наркоторговлю в Мексике (Фото: Instagram/ @Narcos)

Однако глава исполнительной власти отрицал, что комитеты специалистов освобождают от рассмотрения такой допустимости для медицинского применения, поскольку, отметил он, по запросам лабораторий было обнаружено несколько сокрытий синтетических наркотиков.

«Но все происходит не так. Синтетические наркотики были изъяты и попадают в лаборатории и даже являются маршрутами для якобы доставки этих веществ в различные регионы страны. А лабораторий нет, это частные дома», - сказал он.

Согласно отчету министра обороны (Седена), кокаин является основным наркотиком, который «перемещается» в Мексику, главным образом из Центральной и Южной Америки.

С 2018 по 2022 год было конфисковано 73 834 килограмма кокаина (Фото: EFE/Jacinto Canek/Архив)

Глава агентства Луис Кресенсио Сандовал сообщил, что с 2018 по 2022 год было конфисковано 73 834 килограмма на сумму чуть более 19 503 миллионов песо. Между тем, самые высокие рекордные показатели изъятий пришлись на период с 2019 по 2020 год: 19 931 и 27 712 кг соответственно.

Что касается оборота прекурсоров и химических веществ для производства синтетических наркотиков, таких как фентанил, амфетамины и метамфетамины, а также ЛСД, то было установлено, что они поступают главным образом с Азиатского континента и перевозятся морем в мексиканские порты Ласаро-Карденас, Мичоакан , Масатлан, Синалоа и Мансанильо, Колима.

ПРОДОЛЖАЙТЕ ЧИТАТЬ:







