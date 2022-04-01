Скалони: «Исторически Мексика — сложный соперник для нас. Я перенес это в 2006 году»

Для Лионеля Скалони, тренера сборной Аргентины, победа в Польше станет ключевым моментом для Мексики; они видят возможность продвинуться в Катаре несмотря на то, что он разделил группу с Аргентиной, потому что считал, что это исторический соперник и что в настоящее время у нее есть хорошие игроки.

Вся группа аргентинской команды на чемпионате мира в Катаре 2022: дни, время и стадионы трех матчей, и хотя Южноамериканский тренер выразил свое глубокое уважение, считая, что очень вероятно, что его ученики проведут очень хороший групповой этап.

Выступая перед прессой в своей стране, Скалони заявил, что «Мексика исторически является сложным соперником для нас на чемпионатах мира. Я перенес это в 2006 году как игрок». Стратег напомнил, что матч 1/8 в Германии был близок, и после ничьей в один гол поединок продлился, и именно на 98-й минуте Макси Родригес выиграл отборочный пас аргентинцев голом.

Несмотря на то, что баланс благоприятен для его нации, Скалони считал этот поединок классикой чемпионата мира и сказал, что они столкнутся с ним серьезно.

Поединок состоится в субботу, 26 ноября, в 10 часов утра в Катаре на стадионе Education City.

Южноамериканская команда заняла второе место в квалификации Conmebol без поражений, в то время как мексиканская сторона не смогла заполучить свой билет на рыцарский турнир чемпионата мира до финальной даты Конкакаф после победы над Сальвадором с двумя голами до нуля в поединке, состоявшемся на стадионе Ацтека.

El entrenador Lionel Scaloni de Argentina. EFE/ Juan Ignacio Roncoroni /POOL EFE

До того, как стало известно, что оба состава будут находиться в одной группе в Катаре 2022 года, они договорились о подготовительной игре, поэтому аргентинский тренер пожалел, что единственный гарантированный поединок пока провалился, и сказал, что они попытаются найти соперника с характеристиками, аналогичными мексиканскому.

Скалони предположил, что они будут во втором этапе турнира, и в случае, если Перу выиграет билет через утешительный матч, будет достаточно шансов встретиться с андской командой, поэтому он выразил желание, чтобы это произошло, потому что они столкнулись друг с другом в недавнем южноамериканском квалификации, в которых селесты не проиграли ни разу.

Обе команды имеют длинный список поединков, и статистика благоприятна для albiceleste, учитывая, что из 31 матча южноамериканцы одержали победу в 15 играх. Со своей стороны, Мексика выиграла всего четыре раза, и в 12 матчах они закончили вничью.

Что касается его кроссов на чемпионате мира, то сборная Аргентины сумела выиграть три раза. Первый раз был на групповом этапе 1930 года со счетом 6-3, в то время как два других шанса были на стадии плей-офф в Германии 2006 (2-1 в дополнительное время с запоминающимся счетом Макси Родригеса) и ЮАР в 2010 году.

Единственные случаи, когда Мексике удалось победить Аргентину, были в товарищеских матчах 1967 года (2:1), 1973 (2:0) и 1990 (2:0), в то время как официальные соревнования являются лишь рекордом Кубка Америки 2004 года в Перу, когда команда Рикардо Ла Вольпе победила представителя 1:0 во главе с Марсело Бьелса на групповом этапе.





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