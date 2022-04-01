Сабина Мусье вспомнила, когда мать Талии спасла ей жизнь

Сабина Мусье раскрыла, что Иоланда Миранда Манге, мать Талии, «спасла ей жизнь» после того, как получила неверный диагноз и прошла через сильную боль.

В интервью программе Hoy Сабина Мусье вспомнила один из самых сложных моментов, которые она пережила из-за проблем со здоровьем, когда ей поставили диагноз синдром Гийена-Барре, из-за которого она страдала от сильной боли.

«Они берут жидкость из моего костного мозга и говорят мне, что у меня чувствительный Гийен-Барре, меня все ранило, это было ужасно, потом меня посадили, положили кортизон, Гийен-Барре парализует тебя снизу вверх», — вспоминала актриса Abyss of Passion.

Синдром Гийена-Барре - это состояние, которое поражает в основном нервы, и его основными симптомами являются боль и мышечная слабость. Этот синдром может привести к полному параличу, поэтому он классифицируется как смертельный.

Sabine agradeció a Thalía y Yolanda Miranda por ayudarla a encontrar que sufría de Lyme y no del síndrome de Guillain-Barré (Foto: Instagram/@sabinaoficial)

В разгар мучений Сабине позвонила мать Талии, которая хотела узнать её симптомы, чтобы убедиться, что актриса страдала не от Гийена-Барре, а от другого состояния, которое можно было бы вылечить, если поставить диагноз рано.

Иоланда знала, что болезнь Мусье была связана не с Гийена-Барре, потому что у переводчика «Я не помню» были бы такие же симптомы, как у актрисы, но у них не было похожего диагноза.

«Однажды Иоланда разговаривает со мной, покойся с миром, мать Талии, и она говорит мне: «У тебя нет фибромиалгии, ни Гийен-Барре, у тебя есть Лайм», она сказала: «У Талии Лайм» и есть два врача, один в Нью-Йорке, а другой в Мексике, и да, это был Лайм, так что не то, чтобы это была плохая ложь, но плохой диагноз», — вспоминал истрионист «Свадьбы Валентины».

Yolanda Mange habrís sido persona clave para que Sabine obtuviera un buen diagnóstico y fuera tratada de forma correcta (Foto: Instagram/@thalia)

Лайм - это заболевание, вызванное бактериями, которое проявляется симптомами гриппа, в основном с болями в мышцах. Сабина выслушала Иоланду, поэтому она обратилась к другому врачу, который бы подтвердил, что действительно страдает синдромом Лайма, а не Гийена Барре.

Узнав, что она страдает от Лайма и лечилась, Сабина связалась с Талией, чтобы поговорить с ней о болезни, от которой они оба страдали. Он сказал, что провел с ней приятный разговор, поэтому поблагодарил Иоланду и ее дочь за то, что они помогли ей найти ее истинные страдания и вернуть ее из «смерти», поскольку она уже чувствовала себя безжизненной.

Sabine confesó que fue gracias a sus hijos que afrontó la enfermedad pese al más pronóstico que tenía (Foto: Instagram/@sabineoficial)

В предыдущих интервью для Хоя актриса призналась, что симптомы, которые она перенесла в первые месяцы болезни, привели к тому, что у нее возникли негативные мысли. Поскольку врачи заверили ее, что через несколько лет она наверняка останется в растительном состоянии, она подумала о том, чтобы покончить с собой, чтобы не обременять своих детей.

По словам Мусье, когда она еще страдала от мышечных болей, она чувствовала себя «мертвой, пока жива», сказала она на встрече с прессой. Врачи, которые видели ее, сказали ей, что она, вероятно, страдала от разных недугов, ни одно из которых не дало ей обнадеживающего будущего.

Это было бы до тех пор, пока Иоланда Миранда не связалась с ней, чтобы сказать, что у нее наверняка есть Лайм, что они начали давать ей антибиотики, таким образом, она смогла вернуться в норму. Когда она начала страдать от симптомов болезни, Сабина решила держаться подальше от камер, ее постоянно изучали, чтобы прийти к диагнозу, и она перестала заниматься различными видами деятельности, которые не могла делать из-за боли.

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