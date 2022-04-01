Run Run: Познакомьтесь с Люсилой, андской лисой, которая украла ее сердце в Granja Porcón

Run Run, самый любимый многими перуанцами андский лис, открывает новый дом после того, как его перевезли в Кахамарку. Чтобы улучшить благосостояние этого животного, было решено отвезти его в Гранха-Поркон, место, которое находится в 45 минутах езды от города.

Как известно, на этом месте обитает более 50 диких видов, которые в силу различных факторов и для сохранения своей родословной встречаются в этом месте.

К счастью Run Run, в ее новом доме также есть андская лиса по имени Люсила, которая, несомненно, украла сердце маленькой лисы. По словам заводчиков этого большого парка, оба животного поразили его наилучшим образом. Он нашел свою любовь?

Стоит отметить, что Люсила также является андской лисой, которую спасли около месяца назад. Она очень игривая и очень хорошо встретила своего нового партнера. Кроме того, с тех пор, как они встретились, они не переставали играть и бегать по своему новому пространству.

Оба имеют просторную среду площадью 140 квадратных метров. По словам представителей Serfor, их новый дом расположен в районе с типичным климатом их естественной среды обитания и имеет подходящие условия для процесса адаптации.

На вопрос специалистов о том, может ли Run Run вернуться в свою естественную среду обитания, они ответили, что, будучи извлеченным из дикой природы в качестве продукта размножения незаконной торговли дикими животными, его родители не научили его охотиться, кормить и защищаться от хищников, поэтому он должен оставаться под опекой людей в центр разведения.

Run Run был переведен в это место после карантинного процесса, в ходе которого за ним пристально следили специалисты из Леса и дикой природы Техническое управление (ATFF) Серфор-Лима. Из-за его оптимального состояния было определено, что это подходящее место для его проведения.

Находясь на карантине, специалисты ATFFS Lima SERFOR оказывали ветеринарную помощь лисе со сбалансированным питанием, состоящим из 95% мяса и 5% фруктов и клубней. Последние анализы показали, что лиса здорова и восстановилась от болезней, полученных при контакте с собаками, таких как эрлихия и анаплазма.

Теперь специалисты ATFFS Cajamarca ежедневно следят за состоянием здоровья Run Run и постоянно согласовывают с Granja Porcón детали, связанные с процессом адаптации андской лисы в ее новом доме.

Запустите Run в своем новом доме | Фото: Serfor

КАК ДОБРАТЬСЯ ДО ЛА-ГРАНХА-ПОРКОН

Чтобы добраться до Гранха-Поркон, вы должны отправиться на Пласа-де-Армас в Кахамарке, откуда до оживленного места ходит несколько автобусов. От города до этого района можно добраться примерно за 45 минут.

Стоит отметить, что в Гранха-Поркон есть сосновый лес площадью более 12 000 гектаров с обширной растительностью и типичными ландшафтами гор Кахамаркина. Он расположен на высоте 3510 метров над уровнем моря и является домом для различных видов диких животных в неволе, таких как ягуар, викунья, андский кондор и другие.

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