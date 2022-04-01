Тюрьма для мужчины, вымогавшего интимные видео у женщины в Картахене

Прокурор в Картахене попросил судью по безопасности назначить меру пресечения в отношении Хавьера Касереса Суньиги, известного также как Эль-Хавье, который предположительно несет ответственность за вымогательство. Согласно следственному производству, подсудимого обвиняют в том, что он якобы выдвигал незаконные экономические требования к женщине в обмен на то, что он не распространил некоторые видеоролики, якобы интимные с ее стороны.

По данным Генеральной прокуратуры, расследованные инциденты произошли в районе Олайя Эррера в столице Боливара, где 35-летняя жертва попросила жертву в возрасте 35 500 тысяч песо в обмен на то, что она не разглашала вышеупомянутые видео в социальных сетях.

Работа властей привела к тому, что 55-летний по псевдониму Эль-Хавье был захвачен Национальной полицией на месте, когда он получил деньги, по-видимому, в результате вымогательства. «В ответ на запрос Генеральной прокуратуры судья по надзору за гарантиями постановил, что ответчик должен соблюдать меру безопасности в тюрьме Тернера-де-ла-Эроика», - уточняется в сообщении организации.

В других новостях, связанных с преступлением вымогательства, в последние дни сообщалось, что отдел Norte de Santander Генеральной прокуратуры арестовал двух человек, которые якобы украли сотовый телефон у священника в муниципалитете Лос-Патиос, после чего они попытались вымогать его с помощью личное содержимое устройства.

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31 января Брайан Андрес Дуарте Эуссе, 34-летний житель муниципалитета Эль-Сулия, и священник провели время вместе. После этого синдикат забрал мобильный телефон священнослужителя. Три дня спустя Дуарте и г-н Хуан Давид Меза Колласос, 23 года, начали звонить священнику и запугивать его.

В звонках преступники заверили его, что на его компьютере нашли интимное и компрометирующее видео пострадавшего священника, подробности которого не были обнародованы. Затем они потребовали, чтобы он передал шесть миллионов песо в обмен на возврат телефона.

В противном случае священнику угрожали передать оборудование монсеньору Либардо Гарсесу, епископу Кукуты и непосредственному руководителю клирика, чтобы он знал содержание записи.

Священник планировал выход из ситуации: он договорился с преступниками доставить четыре миллиона песо в центральный район муниципалитета, где он является приходским священником. Обмен будет проходить напротив супермаркета в районе Писарреаль.

Однако, прежде чем отправиться туда, он поставил команду Гаула Национальной полиции в известность о ситуации, которая подготовила незаметную операцию по их захвату. 7 февраля, когда преступники пришли на встречу с приходским священником, чтобы получить награбленное, сотрудники полиции были удивлены.

После задержания они предстали перед судьей по гарантиям за попытку вымогательства при отягчающих обстоятельствах, а в случае с Дуарте Эуссе - за кражу. Судья решил отправить их в тюрьму Ла-Модело в Кукуте на время вынесения приговора.

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