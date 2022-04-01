Польша, команда лучшего бомбардира: пять фактов о третьем сопернике Аргентины на чемпионате мира в Катаре

Soccer Football - World Cup - UEFA Qualifiers - Path B Playoff Final - Poland v Sweden - Silesian Stadium, Chorzow, Poland - March 29, 2022 Poland's Robert Lewandowski celebrates scoring their first goal with Jan Bednarek and Kamil Glik REUTERS/Kacper Pempel

Польша станет соперницей закрытия группового этапа сборной Аргентины в среду, 30 ноября, на стадионе «Лусаил»: обе составят группу C чемпионата мира в Катаре вместе с Мексикой и Саудовской Аравией.

Квалификация на чемпионат мира в Катаре 2022 года поставила перед Польшей много проблем. Она не была фаворитом на победу в своей группе в квалификации, разделив ее с Англией, и она страдала до последнего свидания, где обеспечила себе второе место на два очка выше Албании. На следующем этапе он квалифицировался в кульминационный матч, дисквалифицировав Россию, а затем победив Швецию со счетом 2:0 в категории и тем самым обеспечив себе проход на следующий чемпионат мира.

Тренер Чеслав Михневич требует, чтобы его игроки были в отличной физической форме, чтобы выполнить один из столпов его тактики, который должен быть доминирующим и оказывать большое давление на соперника, гарантируя, что у него нет места для игры. Еще одна главная особенность заключается в том, что он любит играть с двумя нападающими, чтобы получить лучшее из знамени команды, Роберта Левандовски.

«Абсолютным базовым элементом нашей игры в атаке должно быть кормление Левандовски и других нападающих», - пояснил он на нескольких пресс-конференциях. Он добавил о привилегии иметь нападающего мюнхенской «Баварии» в составе: «Мы не можем позволить себе тратить этот потенциал впустую. У Польши не только лучший «снайпер» в мире, но и в целом у нее очень высокий уровень атакующих».

1) Гибкий тренер, жаждущий славы

Тренер празднует квалификацию для Катара (Фото: Reuters)

В начале 2022 года Пабло Соуза был уволен и заменен Чеславом Михневичем. Польский тренер много стрелял на местном уровне и получил прозвище «Моуринью» из-за сходства с португальским тренером. С первой пресс-конференции он прямо указал на польское эго, говорящее о великих традициях страны и даже имея в виду Папу Иоанна Павла II с целью быстрого получения общественной поддержки.

Основное изменение, которое привело к его появлению на скамейке запасных, в дополнение к позитивному менталитету, который он всегда пытается привить, было тактическим. Выросший в отличной местной школе тренеров, он использует очень гибкую гибридную тренировку, которую можно посадить как 3-4-3 в цифрах. Польша теперь играет с тремя защитниками, когда они продвигаются вперед, меняясь на четыре и даже линию из пяти, когда у них нет мяча.

На корте, однако, начало его пребывания в должности было сосредоточено на достижении квалификации чемпионата мира. Сомнения стали падать на технического директора из-за его амбициозного стиля. Чеслав, однако, никогда не менял своего отношения или убеждений и всегда был убежден, что может извлечь максимум из этого поколения игроков.

Как профессионалу, который верит в трудолюбие и хорошее общение, Михневичу важно сосредоточиться сначала на человеке, а затем на игроке. Это говорит игрокам о том, насколько они важны в своих планах и что у них есть дополнение, что они свободно говорят на четырех языках.

2) Необходимость скачка иерархических компетенций

Польская сборная заняла последнее место в группе E на последнем чемпионате Европы (Фото: Reuters)

Богатая история сборной Польши на глобальном и континентальном уровнях в последние годы претерпела сильные взлеты и падения. Срочность проведения большого конкурса стала скорее необходимостью, чем желанием. Непогашенный долг огромен в первом раунде недавнего Кубка Европы, который собрал всего одно очко, а также выбыл на групповом этапе в России в 2018 году.

Мы должны вернуться на Евро-2016, чтобы увидеть четвертьфинал сборной Польши, в котором они проиграли Португалии, которая в конечном итоге станет чемпионом. Затем он подчеркнул печальное выступление в выпуске 2012 года, в котором он был дома с Украиной, а также был оставлен с еще одним плохим выступлением на начальном этапе. Надежды и давление сосредоточены на Роберте Левандовски, который надеется стать лидером команды, которая будет стремиться повторить польские подвиги чемпионатов мира в Германии 1974 и Испании 1982 года.

3) Роберт Левандовски, ужас лучников

Роберт - великая фигура Польши, а также отвечает за ношение капитанской ленты (Фото: действие)

Если Польша может мечтать о великих вещах, то это благодаря огромному таланту своего центрфорварда. Бывший тренер неоднократно признавался, что планировал игровую систему, которая отвечает за воспитание Роберта Левандовски, который сезон за сезоном демонстрирует свою силу перед воротами с майкой мюнхенской «Баварии».

33-летний футболист уже является лучшим бомбардиром и игроком с наибольшим количеством присутствий в истории Польши. Забив гол в решающем матче против Швеции, он также отвечал за первый шаг к Катару 2022. «Команда Браво, фанаты браво! Все возможно, если бороться до конца и верить в победу. Мы едем на чемпионат мира», - написал он в своем аккаунте в Instagram вместе с фотографией, на которой его видят празднующим по отношению к трибуне, полной болельщиков.

Однако несколько раз его критиковали за то, что он не представлял страну в хорошем смысле в основных партиях. В этом и заключается большая проблема Польши: перед лицом великих держав иерархия всегда весит на другой стороне, и именно тогда Роберту больше всего одиноко. На этот раз, с более смазанной и гибкой игровой системой, он надеется сломать свой след в России и пройти через групповой этап.

4) Пилот полузащиты: Петр Зелински

Руль Napoli отвечает за объединение обороны и атаки в команде, которая обычно разделена (Фото: Reuters)

Хотя Петр Зелинский является архитектором посреди сельской местности, он не является естественным лидером. Талантливый руль «Наполи» часто разговаривает с его игрой, и это, несомненно, то, чем он занимается в этом сезоне, где он продолжает усреднять большие цифры как в голах, так и в передачах.

«Зелински — исключительный игрок», — сказал Михневич о полузащитнике. Он добавил, приведя пример: «Однажды я слышал, как Пеп Гвардиола говорил о Филе Фодене. Он сказал, что он гений, выдающийся талант. Но чтобы достичь самого высокого мирового уровня, нужно знать, когда нужно менять темп игры. Он у Петра. Он все видит. Он прекрасно чувствует пространство между товарищами по команде и соперником. Он обладает невероятным ощущением времени и геометрией тонов. Вы можете замедлить или ускорить игру всего за один проход. Он прекрасный футболист. Иногда ему просто нужно немного больше адреналина. Мы постараемся сделать это».

Во всей Италии нет сомнений в таланте Зелински. Барселона все-таки хотела его и даже Юрген Клопп однажды послал ему вертолет, чтобы поговорить о переезде в Ливерпуль. Зелински — бриллиант Польши с большим сердцем. Вся страна ожидает, что он ярко засияет в Катаре.

5) Два участия, которые нужно запомнить

Польша заняла третье место на чемпионате мира в Федеративной Германии в 1974 году

Катар станет десятым по счету участием сборной Польши на чемпионатах мира. Два самых важных присутствия европейской страны в самом высоком футбольном событии были созданы в Федеративной Германии 1974 и Испании в 1982 году, когда в обоих случаях она заняла третье место, удивив всю планету. Чрезвычайно талантливое поколение, которое стояло на пороге титульного матча: местные жители и Италия были палачами надежды.

Кроме того, он освещает второй раунд в Аргентине 78 ′ и раунд 16 минут во Франции 38 ′ и в Мексике 86 ′. К сожалению, в своих последних трех выступлениях, которые были в Кореи-Японии 02 ′, Германии 06 ′ и России 18 ′, он ушел в групповой этап.