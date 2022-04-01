Перу может попасть в группу D, матч-реванш Куэвы и мемы, оставленные мировой жеребьёвкой Катара 2022

У футбола всегда есть реванш. В эту пятницу, 1 апреля, состоялась жеребьевка чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре, чтобы узнать, как 8 групп, которые встретятся друг с другом в важном спортивном соревновании событие будет выглядеть. В случае победы в утешительном поединке 13 июня Перу войдет в группу D, состоящую из Туниса, Франции и Дании.

Безусловно, перуанцы не забывают, что «блюс» и датчане были бывшими соперниками «бело-красных» на чемпионате мира 2018 года в России. Как вы помните, Перу проиграла Дании со счетом 1:0, проиграла Франции со счетом 1:0 и, хотя она обыграла Австралию со счетом 2:0, все равно была выбыта.

По этой причине пользователи были удивлены ироничной судьбой сборной Перу, поскольку, если они квалифицируются на чемпионат мира в Катаре 2022 года, они могут взять реванш через четыре года. Чтобы достичь этого, команда Рикардо Гареки должна обыграть Австралию или Объединенные Арабские Эмираты «да или да».

Однако больше всего пользователей Интернета волнует возможное возмещение ущерба Кристиану Куэве, которого в прошлом жестко критиковали за то, что он пропустил гол в дебюте сборной Перу против Дании. Если Перу пройдет квалификацию, это может стать вашим шансом удалить шип в нем.

(Foto: Twitter)

(Foto: Twitter)

(Foto: Twitter)

(Foto: Twitter)

(Foto: Twitter)

(Foto: Twitter)

(Foto: Twitter)

(Foto: Twitter)

(Foto: Twitter)

(Foto: Twitter)

(Foto: Twitter)

(Foto: Twitter)

(Foto: Twitter)

(Foto: Twitter)

(Foto: Twitter)

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ УТЕШИТЕЛЬНОГО

Сборная Перу узнала, что их матч за утешительный поединок Катара-2022 состоится 13 июня в Дохе с 13:00 ( Перуанское время) и будут играть в одиночной партии, как уже установлено ФИФА. Соперник уйдет между Объединенными Арабскими Эмиратами и Австралией 7 июня.

Perú derrotó 2-0 a Paraguay en Lima y logró el repechaje en la última fecha de Eliminatorias.

ШТАБ-КВАРТИРА НЕ БУДЕТ ИЗМЕНЕНА

Несмотря на то, что в последние дни шла речь о возможных изменениях в формате и сценариях матча Перу в утешительном матче против Катара 2022 года по одной квоте, все пойдет по тому же пути. Национальная сборная Перу отправится на чемпионат мира в Дохе в июне, где в этой стране наблюдаются самые высокие температуры года.

Похоже, что Conmebol и Concacaf пытались изменить способ игры с одного матча на два, туда-сюда с местными жителями или, иначе, играть в более нейтральной стране для обеих команд. Однако ничего этого не произойдет, и матч за утешительный поединок будет проведен по сценарию, в котором возможный соперник «белых и красных» (Арабские Эмираты или Австралия) имеет больше опыта.

Как стало известно, дата была назначена на 13 июня с 13:00 (по перуанскому времени) и будет проходить в столице принимающей страны. В этом месяце адская жара и температура может достигать от 38 до 45 градусов. Несмотря на то, что стадионы акклиматизированы, этот опыт все еще тяжелый, что является одной из причин, по которой ФИФА изменила дату проведения чемпионата мира.

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