Перу и страны, с которыми она столкнется в случае победы над Катаром в 2022 году: Франция, Дания и Тунис

Сборная Перу, если она выиграет утешительный поединок 13 июня, может иметь возможность сыграть матч-реванш на чемпионате мира 2022 года в Катаре . В недавнем розыгрыше главной футбольной партии Перу может попасть в группу D, состоящую из Франции, Дании и Туниса. Именно «bleus» и датчане были соперниками биколора в России 2018

Мероприятие прошло в эту пятницу, 1 апреля, в выставочном и конгресс-центре в Дохе , столице Катара, где проходит турнир. Поскольку они принадлежали к корзине 1, французы первыми узнали, в какую группу они попадут. Кстати, Дидье Дешам, последний тренер-чемпион турнира, отвечал за руководство и презентацию долгожданного чемпионата мира.

Теперь единственный способ обеспечить свое присутствие на турнире, в котором принимают участие лучшие команды мира, — 13 июня с 13:00 (по перуанскому времени), когда они в одиночном поединке сразятся с победителем матча между Австралией и Объединенными Арабскими Эмиратами (7 июня). Это будет шестое участие «биколора» в чемпионате мира после участия в чемпионате мира в Уругвае в 1930 году, Мексике в 1970 году, Аргентине в 1978 году, Испании в 1982 году и в России 2018.

По словам Эдуардо Комбе, сценарии, в которых могут играть Перу, Объединенные Арабские Эмираты или Австралия, будут следующими: стадион Лусаил в Лусаиле 974, стадион Education City в, стадион Аль-Джонуб в Аль-Вакре, все в столице Катара. Кроме того, он также упомянул даты матчей группы D.

ДАТЫ ГРУППЫ D КАТАР 2022:

Вторник, 22 ноября Перу, Австралия или ОАЭ против Франции

Суббота, 26 ноября Перу, Австралия или ОАЭ против Туниса

Среда, 30 ноября Перу, Австралия или ОАЭ против Дании

Pedro Gallese es el actual capital de la selección peruana tras la ausencia de Paolo Guerrero.| Foto: FPF

ТАК БЫЛИ СФОРМИРОВАНЫ ГРУППЫ ЧЕМПИОНАТА МИРА ПО ФУТБОЛУ 2022 ГОДА В КАТАРЕ:

ГРУППА А

- Катар

- Эквадор

- Сенегал

- Нидерланды

ГРУППА В

- Англия

- Иран

- Соединенные Штаты

- Шотландия, Уэльс или Украина

ГРУППА С

- Аргентина

- Саудовская Аравия

- Мексика

- Польша

ГРУППА «Д»

- Франция

- Перу, Австралия или Объединенные Арабские Эмираты

- Дания

- Тунис

ГРУППА «Е»

- Испания

- Коста-Рика или Новая Зеландия

- Германия

- Япония

ГРУППА F

- Бельгия

- Канада

- Марруэкос

- Хорватия

ГРУППА «Г»

- Бразилия

-Сербия

- Швейцария

- Камерун

ГРУППА Н

- Португалия

- Гана

- Уругвай

- Республика Корея

ПЕСНЯ «HAYYA HAYA» БЫЛА ПРЕДСТАВЛЕНА В КАЧЕСТВЕ ОФИЦИАЛЬНОЙ ПЕСНИ КАТАРА 2022

Hayya Hayya (Better Together), или «Лучше вместе» по-испански, - это название, выбранное для музыки, которая будет звучать на протяжении всего чемпионата мира, соревнования, которое впервые пройдет в конце года: с 21 ноября по 18 декабря. Песня была показана на сцене в эту пятницу, 1 апреля, и является результатом сотрудничества Тринидада Кардоны, Давидо и Айши.

«Эта песня, объединяющая голоса со всей Америки, Африки и Ближнего Востока, символизирует, как музыка и футбол могут объединить мир», — говорит Кей Мадати, главный коммерческий директор ФИФА. «В рамках новой музыкальной стратегии ФИФА саундтрек будет включать в себя несколько треков, которые погрузят болельщиков в атмосферу чемпионата мира, как никогда раньше.

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