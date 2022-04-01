OV7 объявила даты «30-летнего тура» на 2022 год

После двух лет споров OV7 наконец-то объявила официальные даты своего 30-летнего тура, которым они отпразднуют еще десятилетие успеха. Тур начнется в сентябре и охватит 18 дат по всей республике.

1 апреля OV7 обнародовала даты тура, который был перенесен из-за пандемии COVID-19 и ее внутренних проблем. Через свои социальные сети они поделились всеми новыми местами и когда состоятся те, которые были отменены в 2020 году.

С сообщением: «Обратный отсчет начинается, мы очень рады!!! Вечеринка начнется, и вы наши почетные гости», Онда Васелина объявила, что первое свидание состоится 1 и 2 сентября в аудитории Citibanamex в Монтеррее.

Fechas anunciadas hasta el momento para el "Tour 30 años" (Foto: Instagram/@oficialov7)

Тур продолжится в Мехико 6, 7 и 8 сентября, в эти даты будут возрождены 15, 28 и 29 мая 2020 года (соответственно) в Национальной аудитории. Люди, у которых были билеты на приостановленные концерты, смогут получить билеты на эти предстоящие шоу.

Затем тур продолжится в Акапулько, Герреро, 17 сентября на GNP Arena; Гвадалахаре, Халиско, 22 (30 апреля 2020 года), 23 и 24 сентября в Телмекс Auditorium; Агуаскальентес 1 октября на арене Сан-Маркос; Сан-Луис-Потоси 7 октября в Эль-Домо; Торреон, Коауила, 8 октября в Колизее Столетия; Морелия, Мичоакан, 15 октября на Пласа-де-Торос; Веракрус 21 октября в WTC.

4 ноября тур продолжится в Мериде, Юкатан, в аудитории GNP; Леон, Гуанахуато, 11 ноября в Велария-де-ла-Ферия; Пуэбла 12 ноября в аудитории GNP Seguros Auditorium и закроет тур 26 ноября в конгресс-центре Керетаро.

La agrupación celebrará 18 espectáculos este 2022, pero en 2023 habrá otros más (Foto: Instagram/@oficialov7)

Предварительная продажа всех новых дат состоится 4 и 5 апреля для пользователей Citibanamex через Ticketmaster для шоу CDMX, Гвадалахары, Монтеррея и Акапулько и eTicket для остальных.

В пресс-релизе, опубликованном OV7, они объявили, что это не единственные даты их 30-летнего тура, но скоро объявят о новых датах на 2023 год.

Они также выразили благодарность за то, что продолжают оставаться в сердцах публики и хотят отпраздновать вместе с ними свою 30-ю карьеру, поэтому этими концертами они будут стремиться пережить свои лучшие моменты на сцене.

Los integrantes se dijeron agradecidos de seguir en los corazones del público (Foto: Instagram/@oficialov7)

В январе этого года участники группы объявили, что им наконец-то удалось сгладить свои шероховатости, чтобы они возобновить концерты, которые не были проведены, а также проекты, которые они уже объявили, что планируют запустить к своему 30-летию.

Одна из постановок, которая также будет складываться, - это его биосерия.

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