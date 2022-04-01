Разлив нефти: 39 спасенных птиц были выпущены на пляж к югу от Лимы

Национальная служба лесного хозяйства и дикой природы (Serfor) Министерства аграрного развития, рука об руку со специалистами Парк-де-лас-Лейендас, выпустила первую группу из 39 птиц на пляж к югу от Лимы, после того, как его среда обитания пострадала от разлива нефти 15 января .

Освобождение птиц стало возможным после процесса ухода, ухода и восстановления в Парке-де-лас-Лейендас под пристальным и постоянным наблюдением профессионалов SERFOR и самого парка. За этими птицами ухаживали, кормили, купали и реабилитировали команда профессионалов и волонтеров.

Это три вида: 4 перуанские чайки (Larus belcheri), 4 чайки Франклина (Leucophaeus pipixcan) и 31 перуанский пикемен (Sula variegata) , которые появились полтора месяца назад и представляют высокую степень обезвоживание и, большинство из них, окрашены маслом.

Что касается процесса выпуска, было проверено, что птицы пригодны, то есть имеют достаточный вес, что они гидратированы и что их поведение соответствует поведению одного и того же вида. Точно так же болезни были исключены и проверены, что они восстановили непроницаемость. Позже был выбран пляж, где обитают птицы одного вида.

Следует отметить, что все выпущенные птицы были должным образом окольцованы, чтобы иметь возможность вести учет их информации, такой как вес, пол, оперение, размеры крыльев и общее состояние перед выпуском. Этот процесс кольцевания был осуществлен в сотрудничестве с Исследовательским отделом морских экосистем - группой морских птиц UIEM-GAM Южного научного университета и Центром орнитологии и биоразнообразия (CORBIDI) в рамках его программы создания полос (PAC-CORBIDI).

К настоящему времени почти 300 экземплярам, прямо или косвенно пострадавшим от разлива, была оказана медицинская помощь многопрофильной бригады Зоологического района Парк-де-лас-Лейендас-де-Лима и более 50 добровольцев.

После релиза Джессика Олиден Гарсия, технический администратор Технического управления лесного хозяйства и дикой природы (ATFFS) Лима, заявила , что «SERFOR, будучи Национальным управлением лесного хозяйства и дикой природы, работает с первого дня разлива нефти, работая над восстановлением птиц в сбор и мониторинг пострадавшей дикой природы на пляжах».

Олиден Гарсия добавил, что «благодаря совместной работе с Парком де лас Лейендас эти птицы смогли пройти процесс реабилитации и восстановления, так что сегодня будет выпущена первая группа птиц. Это 39 птиц различных видов, которые прошли все медицинские и физические осмотры, подтверждающие хорошие условия, и были окольцованы, идентифицированы для наблюдения».

Следует отметить, что выпуск птиц происходил на пляже к югу от Лимы и был поддержан военно-морскими силами Перу .

Аналогичным образом, спасательная команда обнаружила 78 птиц в этих охраняемых природных зонах, которые были перевезены и доставлены в Серфор для ветеринарной помощи и последующего восстановления.

ГОТОВЫ БОЛЕЕ 20 ПЛЯЖЕЙ

Со своей стороны, Repsol сообщила во вторник в заявлении, что на сегодняшний день уже есть 21 пляж, чистый от сырой нефти, готовый к соответствующему мониторингу, до возобновления общественного пользования.

«В настоящее время компания находится на заключительном этапе очистки, концентрируя все усилия на скалистых и труднодоступных районах, уделяя приоритетное внимание безопасности людей», - заявили представители транснациональной организации.

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