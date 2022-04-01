Нестор Вильянуэва соглашается подписать документы на развод с Florcita Polo: «Я сделаю это из уважения и любви»

Обратного пути нет. Увидев крик своей жены Флорчиты Поло Диас в эфире Magaly TV La Firme, Нестор Вильянуэва решил больше не бороться за свой брак и подписать документы на развод. Однако он дал понять, что расстанется, чтобы дочь Сюзи Диас больше не страдала, и не потому что он больше не любит ее или изменяет ей с другими женщинами.

«Я уважаю ее решение, я люблю свою жену, она знает, как сильно я люблю ее и как сильно я люблю свою семью. Если мне придется отойти в сторону, я возьму это из любви и уважения», - сказал кумбиамберо по настоянию Магали Медина, который сказал, что был тронут слезами разочарования, которые Флорчита произнесла во время интервью.

Сразу же «Сорока» дала ей знать чувства своего бывшего партнера, заверив, что Поло Диас совсем не наслаждается разрывом. «Она много думала об этом, она уже приняла это, это больно для нее, как и для любого, кто решает разорвать ее брак», - сказал «Сорока», на что Нестор указал, что он тоже страдает, поскольку он всегда хотел сохранить свою семью вместе.

«Я беспокоюсь о росте своих детей, я всегда хорошо себя вел с ними и с женой. Я никогда не отсутствовал. Если я вдруг ошибся, потому что мы женились молодыми, я извиняюсь. У всех пар есть проблемы. Мы преодолели худшие проблемы, для меня это не так много... Это не измена », — заявила Вильянуэва.

ТАНЦОВЩИЦА СООБЩАЕТ О НЕМ ЗА

В том же выпуске Magaly TV La Firme танцовщица, идентифицированная как Тесси Линда, в заявлении заявила, что певица из кумбии настойчиво ищет ее с декабря. «Это говорит мне о том, что он холост, что его нынешние отношения закончились и что он не планировал возвращаться к жене», - говорится в документе.

«Я прошу его, как я сказал ему тысячей способов, не искать меня снова и не говоря уже обо мне, потому что я буду принимать доказательства всех его посланий там, где он настойчиво ищет меня по сей день. Мое имя упоминается так, как будто я его ищу (...) Он должен взять на себя как мужчина и научиться уважать, когда его нет », - добавил он.

Согласно заявлениям танцовщицы, они познакомились, когда ей было всего 16 лет. Хотя им удалось сохранить любовные отношения, они закончились, когда Нестор встретил Флорчиту Поло на мероприятии. Однако недавно они встретились снова, и он не перестал бы приставать к ней, чтобы пережить роман, который у них был в прошлом. Вильянуэва ничего не сказала об этих обвинениях.

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