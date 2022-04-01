Национальный центр идентификации человека будет иметь все технологии и научные достижения: AMLO

Fotografía de archivo de miles de personas protestando a siete años de la desaparición de los 43 de de Ayotzinapa, en Ciudad de México (México). EFE/Carlos Ramírez

Во время утренней конференции в пятницу, 1 апреля, президент Андрес Мануэль Лопес Обрадор сослался на предложение, которое он направил на пленарное заседание Палаты депутатов, в котором он планирует создать Национальный центр идентификации человека с целью помочь властям в поиске, и если необходимые удостоверения личности, пропавшим без вести лицам.

В качестве меры по смягчению и улучшению розыска людей президент направил законодателям участка Сан-Лазаро письмо, в котором объяснил причины образования этой новой организации. Одна из главных задач заключается в том, чтобы предоставить каждому гражданину право на поиск.

«Эта инициатива была направлена в Конгресс по созданию этих центров идентификации пропавших без вести лиц со всеми технологическими и научными достижениями. Это то, что очень поможет в поиске пропавших без вести. Это инициатива, подготовленная заместителем министра внутренних дел, которая ежедневно работает над этой темой», - прокомментировали из Национального дворца.

Presentó AMLO iniciativa para la creación de un Centro Nacional de Identificación Humana (Foto: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM) Galo Cañas

В письме президента говорится: «По мнению Межамериканского суда по правам человека, право на установление истины подпадает под право жертвы или членов его семьи на получение от компетентных органов государства разъяснения актов нарушения и соответствующих обязанностей через расследование и судебное преследование». Это в качестве аргумента в пользу цели создания Центра.

Комитет ООН по насильственным исчезновениям (КНИ) посетил Мексику в конце 2021 года для оценки ситуации. В своем последующем докладе агентство выразило обеспокоенность реальностью в стране, где власти признают 95 000 пропавших без вести и 52 000 непризнанных погибших.

Только за одиннадцать дней гастролей CED по мексиканской территории исчезло более сотни человек. Члены делегации подчеркнули готовность правительств посетить их и меры, которые были приняты в последние годы с целью смягчения социального явления. Однако она настоятельно призвала их принять более эффективные и оперативные меры.

Fotografía de archivo de familiares de desaparecidos marchando por las calles de Ciudad de México. EFE/Sáshenka Gutierrez (EPA) EFE

«Это наш первый визит в страну в соответствии со статьей 33 Международной конвенции для защиты всех лиц от насильственных исчезновений. Комитет подчеркивает важность согласия Мексики на этот визит, что является четким выражением готовности государства к международному контролю и поддержке.

«Мы признаем, что в последние годы был достигнут некоторый правовой и институциональный прогресс, однако насильственные исчезновения по-прежнему широко распространены, а безнаказанность практически абсолютна», — говорится в докладе КНИ.

По словам Карлы Кинтана Осуны, Национального комиссара по поиску исчезнувших лиц, на Мексику приходится 80% случаев непризнанной смерти всего в 10 образованиях: Нижняя Калифорния, Мехико, штат Мехико, Халиско, Чиуауа, Тамаулипас, Нуэво-Леон, Веракрус, Синалоа и Сонора.

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